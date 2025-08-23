¿Pacto colorado para reemplazo de “Nenecho”?

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) renunció ayer como intendente de Asunción, luego de que sea intervenida su gestión por presuntas irregularidades que -incluso derivaron- en causas penales.

El concejal Jesús Lara (ANR) afirmó que existen conversaciones con la oposición, que impulsa como candidato al concejal Álvaro Grau (PPQ). Sin embargo, recordó que previamente se había alcanzado un entendimiento para que la disidencia colorada ocupe ese lugar en caso de renuncia de “Nenecho”.

“Nosotros hemos consensuado en participar de una reunión a pedido justamente de la oposición y como garante de esa reunión se ha generado una reunión en la casa del expresidente Mario Abdo Benítez”, explicó.

Acuerdo con oposición: un colorado disidente

Agregó que en ese encuentro se acordó que el reemplazo debía surgir de entre los seis concejales colorados disidentes.

“El acuerdo, que es cosa que a ellos no les gusta que se mencione, debería de haberse generado con base en la posibilidad de que uno de la disidencia sea la persona que ocupe ese lugar”, dijo.

En esa línea, Lara enfatizó que “consideramos que corresponde ese espacio para un colorado, porque es el Partido Colorado el que ha ganado y posicionado ese espacio”.

Alternativa a la oposición

El concejal admitió que existen tensiones con la oposición, que cerró filas en torno a Grau. “Ellos están muy cerrados en la posición de que tiene que ser uno de ellos y nosotros tenemos que considerar dentro de las filas del partido también empezar a barajar otras alternativas”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que su sector apoye al candidato opositor, respondió que “así como ellos dicen estar abiertos a conversaciones, nosotros también estamos abiertos, pero para que acompañen a la disidencia colorada”.

Honor Colorado, una carta en la mesa

Ante la consulta de si podrían pactar con Honor Colorado, Lara no descartó esa posibilidad.

“Nosotros somos del Partido Colorado, por sobre los movimientos internos a quienes representamos, está esa posibilidad y está la posibilidad de construir también esa mayoría que habíamos conversado con la oposición”, dijo.

Finalmente, mencionó que el bloque de disidentes no liberará votos, sino que tomará una decisión conjunta.

“Liberar los votos no alcanza. Nosotros necesitamos movernos en bloque y tomar una decisión en conjunto entre todos los colegas”, puntualizó.