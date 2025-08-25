Grau sería el candidato de la oposición para reemplazar a Nenecho

El concejal Humberto Blasco confirmó la candidatura de Álvaro Grau para administrar la Municipalidad de Asunción hasta las próximas elecciones. “La propuesta de Álvaro está, está hecha”, expresó.

Señaló que la sesión de la Junta Municipal de Asunción será convocada cuando haya los números y es la oportunidad de la oposición para trabajar. El próximo intendente necesita 13 votos a favor y según el concejal, continúan las conversaciones.

Lea más: Los siete procesos judiciales contra la gestión de Nenecho, que debe investigar la Fiscalía

“Si hay seriedad y reciprocidad, lo lógico es que se acompañe la candidatura de Álvaro en esta oportunidad. Más aún teniendo en cuenta que las medidas necesarias para rectificar el rumbo en la Municipalidad de Asunción son drásticas. Ninguno de los candidatos colorados se animará a tomarlas porque afectarían sus intereses inmediatos. Estas medidas impopulares que se tienen que tomar, en cambio, desde la oposición podemos hacerlo, sin el costo político que asumiría la ANR”, declaró.

Blasco consideró que Grau demostró una postura crítica durante la administración de Rodríguez y “tiene las ideas claras de lo que tiene que hacer para tratar de sacar la nave a flote”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Nenecho” Rodríguez renuncia a la Intendencia de Asunción

Deberá tomar medidas urgentes

El concejal agregó que el próximo intendente tendrá apenas ocho o nueve meses, pero puede hacer lo suficiente para salvar la situación. Mencionó el hecho de que la institución tiene a miles de funcionarios y que actualmente “hay dificultad para llegar a fin de año”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que el Partido Colorado, si continúa administrando la comuna, solo seguirá endeudando a la Municipalidad y recurriendo a la figura de la cuenta única para pagar salarios.

Destacó que hoy no hay ni siquiera para pagar por el suministro de energía, por lo que se necesitan “cuatro o cinco medidas drásticas” para salvar la situación durante los próximos 100 días.