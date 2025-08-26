Afirman que el PLRA está jugando a favor del cartismo en Asunción: ¿cómo?

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) renunció a la Intendencia de Asunción el viernes pasado. Desde entonces, el cartismo (oficialismo), la disidencia colorada y los partidos de oposición —Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Partido Patria Querida (PPQ)— están negociando para lograr los votos necesarios y elegir al sustituto en la Junta Municipal.

Juan Villalba, precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Fuerza Republicana, afirmó que el PLRA está jugando a favor del cartismo en el marco de estas negociaciones.

Según indicó, el PLRA está aportando a la estrategia cartista al consolidar un frente con el PPQ, posicionando al concejal Álvaro Grau como candidato, sin apertura a negociaciones.

Lea más: ¿Otro desvío? Nenecho usó el 87% del impuesto inmobiliario en gastos corrientes

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cómo el PLRA está jugando a favor de HC

Resaltó que Patria Querida no percibe dicha estrategia del PLRA. “Hay una lectura que quiero compartir: el papel del PLRA en toda esta jugada. El PLRA le está estirando a Patria Querida para plantarse en una posición para llegar hasta el final con los nueve votos que propondrían la candidatura de Grau y ya lo consideran innegociable”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Y dicen: ‘O nos votan a nosotros porque no le vamos a apoyar a ninguno de los bandos (colorados)’. Entonces, sale con mucha ventaja el movimiento oficialista porque puede empezar, con las mieles del poder, a picotear votos de la disidencia y eso es lo que puede ocurrir. Es ahí que está jugando un papel preponderante Dani Centurión. Ese es el aporte que el PLRA le está dando al oficialismo”, prosiguió.

Inusual posición férrea del PLRA

Villalba advirtió que la reciente actitud del PLRA podría beneficiar al oficialismo, al endurecer su posición en la Junta Municipal.

“Lastimosamente, la gente de Patria Querida no leyendo entre líneas y no está captando el mensaje subliminal de esa posición, porque nunca el PLRA tuvo una posición tan férrea como la tiene ahora durante los cuatro años de gestión. Sus cuatro de cinco concejales siempre votaban a favor de la aprobación de balances, rendición de cuentas, emisión de bonos y hoy se plantan en una posición política”, declaró.

“Ese es un aporte fundamental para el oficialismo que con las mieles del poder puede estirar los votos que necesita y lastimosamente hay actores que se prestan para eso”, añadió.

Villalba sostuvo que “la única concejal colorada, que siempre tuvo una posición bien férrea y, sobre todo digna, tiene muy buen relacionamiento con las concejales mujeres —que en su mayoría son de PPQ— que podrían armar una colisión y de cierta manera llevar una administración, pero como se plantan en esa posición innegociable; entonces, lleva la ventaja Honor Colorado de empezar a picotear y es lo más probable que pueda ocurrir”.

Lea más: Intervención a Nenecho: diputados opositores reclaman informes y piden convocar a Riera

El papel de Dani Centurión

A su vez, reveló que el actual diputado Dani Centurión (ANR), precandidato abdista para intendente de Asunción, está operando para unificar un frente entre la disidencia colorada y el cartismo.

También afirmó que no cree que exista una disidencia en la Junta Municipal de Asunción, pues la mayoría de los concejales siempre votaron a favor de “Nenecho” Rodríguez. Entre los colorados no oficialistas, destacó que la concejal Rosanna Rolón era la única que demostraba su rechazo a las acciones tomadas por el cartista.

“Había dicho que es imposible concebir ahora una disidencia dentro de la Junta Municipal, cuando que el 90% de los concejales que hoy se arropan con la disidencia, toda la vida apoyaron y apañaron todo lo que Nenecho Rodríguez presentaba, a lo largo de 4 años”, expresó.

El cartismo cuenta con nueve votos, al igual que el frente de oposición —PLRA y PPQ— que postula al concejal Álvaro Grau (PPQ) como candidato, mientras que la disidencia colorada posee seis votos.