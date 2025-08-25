Intervención a Nenecho: diputados opositores reclaman informes y piden convocar a Riera

Los diputados opositores Johanna Ortega (Partido País Solidario), Raúl Benítez (Independiente), Leidy Galeano y Guillermo Rodríguez (ambos de Yo Creo) presentaron pedidos de informes que deberán ser tratados por el pleno de la Cámara de Diputados. Las solicitudes están dirigidas principalmente al presidente de la República, Santiago Peña, a quien acusan de violar la Ley N.º 317 —que regula la intervención a gobiernos departamentales y municipales— al mantener archivado el informe final en el caso del intendente cartista Nenecho Rodríguez.

Tanto el pedido de informes dirigido al Ejecutivo como al Ministerio del Interior requieren que se “remita una copia íntegra del informe final remitido por el interventor de la Municipalidad de Asunción, junto con los documentos anexos y cualquier otro que forme parte del informe entregado al Ministerio del Interior, el circuito administrativo seguido por el mismo desde su presentación al Ministerio del Interior, así como cualquier otra información relacionada con lo solicitado, junto con sus documentos respaldatorios, en formato .pdf“.

Lea más: ¿Junta debe aceptar la renuncia de “Nenecho”? Esto aclara concejal Grau

En el caso contra el exintendente opositor destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), Peña, el mismo día que el interventor Ramón Ramírez presentó su informe final, lo remitió a la Cámara de Diputados, que “a la velocidad del rayo” convocó a una sesión extraordinaria donde la mayoría cartista dispuso la destitución de Prieto.

Con la demora, el Ejecutivo y el Ministerio del Interior están violando la Ley N° 317, que en su artículo 8º señala que “el interventor deberá elevar su dictamen al Poder Ejecutivo, con el que hubiere producido la Contraloría General de la República, dentro del plazo de sesenta días, a partir de la fecha que tomó posesión de cargo, y el Poder Ejecutivo lo remitirá de inmediato a la Cámara de Diputados”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Buscan convocar a Enrique Riera

En tal sentido, en una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, los diputados mencionados solicitan “respetuosamente que el ministro del Interior, Dr. Enrique Riera Escudero, sea citado de urgencia ante la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados a los efectos de que presente una copia del informe final correspondiente a la intervención de la Intendencia de la Municipalidad de Asunción”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más:“Nenecho” Rodríguez renuncia a la Intendencia de Asunción

La mesa directiva de la Cámara Baja se reúne los miércoles a las 9:00, aunque la invitación depende de Latorre, que esta mañana estuvo reunido con el presidente de la República, Santiago Peña.