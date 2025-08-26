Bernal evalúa volver a la municipalidad solo para votar por un intendente colorado

Se necesitan 13 votos para nombrar al próximo intendente de Asunción para completar el mandato de Óscar “Nenecho” Rodríguez. En ese contexto, Luis Fernando Bernal, quien solamente pidió permiso para dejar el cargo de concejal y asumir la presidencia de la Essap, expresó que está analizando la situación.

“Podría darse la eventualidad de que yo vuelva a la Junta si el movimiento y mi partido así lo necesitan, para votar por quien sea”, señaló sin precisar quién sería el colorado designado.

Aclaró que no sabe si renunciará o pedirá permiso en la Essap, para ejercer como concejal brevemente y luego volver a la empresa estatal. Dijo que analizará el aspecto jurídico.

Descartó por completo la posibilidad de ser el candidato a intendente del oficialismo, pero insistió en que sí podría volver a ser concejal para elegir al jefe comunal. Señaló que por el momento está “siguiendo desde afuera”, pues está abocado a su gestión como titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay.

Asunción está en “terapia intensiva”

En otro momento, señaló que “hay muchas cosas que se pueden hacer” por la ciudad de Asunción. Destacó sobre todo que se necesitan “medidas correctivas e innovadoras, con creatividad financiera para poder llegar a fin de mes”.

Señaló, por ejemplo, que se necesita la reactivación de obras de desagües pluviales, analizar las deudas, “cumplir con lo urgente para luego empezar a proyectar lo necesario para la ciudad”.

Finalmente, Bernal consideró que la municipalidad está en terapia intensiva y hay que “llevarla a sala normal”, tomando medidas “con liderazgo y articulación con todos los sectores”.