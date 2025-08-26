Concejal de Tomás Romero Pereira espera que no blanqueen al intendente Rivas

En mayo pasado, cumplió un año en manos del ministro del Interior, Enrique Riera, el pedido de intervención de la gestión de Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del senador Hernán David Rivas. Finalmente, hoy llegó la comunicación en la Cámara de Diputados.

De esta forma, se descongela el pedido de transparencia de los ediles de Tomás Romero Pereira (Itapúa).

“Nosotros acá denunciamos multimillonarios desvíos de fondos ya en estos cuatro años, porque ellos no pararon, siguen con la misma cuestión. Principalmente en las construcciones de caminos vecinales y en la construcción de Enripiado”, comentó Adalberto Caballero, concejal de Tomás Romero Pereira.

Seguido agregó: “Lo que nosotros denunciamos es que ellos, teniendo toda la infraestructura en la municipalidad, las maquinarias completas, facturan a empresas terciarizadas por esos trabajos, que la propia municipalidad ha hecho. Estamos hablando de millonarios desvíos de fondos que se hacen de esa manera”.

“También se hacen a través de un consejo de desarrollo que el mismo intendente es el presidente de ese consejo de desarrollo. O sea, se le hace trabajar toda la estructura municipal y después se factura otra vez por eso”, remarcó.

En otro momento sostuvo que está el consejo de desarrollo, donde el mismo intendente es el presidente y se autoasigna fondos.

“Tenemos siete denuncias en total hechas, que hasta hoy en día no tenemos ningún resultado tampoco ahora. Esperemos que no le blanqueen. Porque vimos que muy fácilmente se le destituyó a Miguel Prieto”.

Para finalizar, expresó: “Ojalá que se apruebe la intervención, que venga el interventor acá y pueda revisar todas las documentaciones, los reclamos que nosotros habíamos hecho en su momento, porque solo queremos justicia para nuestro pueblo”.