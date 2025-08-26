“Descongelan”, luego de un año, pedido de intervención del padre del senador Hernán Rivas

El ministro del Interior, Enrique Riera, luego de 14 meses de tener “congelado” el pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, cuyo intendente es Hernán Ysidro Rivas, padre del cuestionado senador cartista Hernán David Rivas, remitió finalmente la nota, hoy a la Cámara de Diputados solicitando el acuerdo constitucional.

Enrique Riera tenía en sus manos desde mayo de 2024 el pedido que hizo la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira, pero, sugestivamente, esperó más de un año para remitirlo a la Cámara de Diputados. Incluso, en varias ocasiones los parlamentarios opositores y colorados disidentes denunciaron dicho “congelamiento” y exigieron se destrabe el pedido de intervención de la gestión del padre del senador cartista.

La Junta Municipal de Tomás Romero Pereira, presentó innumerables denuncias y pedido de intervención a la administración de Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) desde el 2022, sin embargo, el cartista sigue gozando del blindaje político.

En tanto que, a principio de agosto una comitiva fiscal, a cargo del agente de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, llegó a la municipalidad para solicitar documentos respaldatorios sobre obras que no se habrían realizado de manera correcta.

Además, se desarrollaron inspecciones de peritos en estanques, caminos de ripio y puentes, en una lista de obras que serán investigadas de los periodos fiscales 2022, 2023 y 2024.