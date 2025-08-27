Javier Milei visitará Paraguay en setiembre

Este miércoles se realizó una tempranera reunión entre el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, y el embajador de la República Argentina, Guillermo Nielsen, luego de la cual se dio a conocer la visita oficial de Javier Milei a nuestro país.

Tras concluir la mencionada reunión, el diplomático dio detalles sobre su breve visita al presidente de la Cámara Alta.

Manifestó que el tema principal fue la próxima visita del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 15 y 16 de setiembre.

“En principio son los días 15 y 16 de setiembre. Así que tenemos que mucho para trabajar”, manifestó.

No entró en detalles sobre los temas a tratar durante la visita del mandatario del vecino país.

Última visita de Milei a Paraguay

La reunión bilateral duró unos 70 minutos, tras lo cual dieron una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno y los discursos se basaron más bien en el agradecimiento mutuo y en resaltar las coincidencias que tienen ambos en cuanto a las ideas de libertad económica.

Llamó bastante la atención el hecho de que Javier Milei haya hecho un viaje relámpago y no planeado a Asunción, para una reunión breve.