Latorre felicita a su “caballo” ganador, Luis Bello por quedarse con intendencia de Asunción

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, Honor Colorado) felicitó a través de su cuenta en X al nuevo intendente de Asunción, Luis Bello, que completará el periodo que faltaba a “Nenecho” Rodríguez, quién se vio obligado a renunciar al verse acorralado por un fulminante informe del interventor Carlos Pereira, documento que recién tras las elección de Bello vio la luz, tras días de estar resguardado por el Ejecutivo.

“El caballo se alista para el día de la batalla; mas Jehová es el que da la victoria”.Proverbios 21:31. Felicitaciones querido compañero, amigo y hermano Luis Bello, que Dios bendiga tu gestión y que ésta sea en favor de todos los paraguayos", escribió Latorre.

El mismo acompañó a su “ahijado político”, a quién ya había ubicado previamente como presidente de la Junta Municipal Capitalina, y a quién lo unen una empañada gestión cuando estaban en el Ministerio de Salud y el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) en el gobierno de Horacio Cartes.

Bello además fue ubicado como concejal suplente entre los primeros lugares por su cercanía con Latorre, lo que le permitió asumir como titular en reemplazo del actual titular de Essap, Luis Fernando Bernal.

Con la elección de Bello, el cartismo -con complicidad de la disidencia colorada- mantiene bajo su poder la Municipalidad de Asunción, pese a la catastrófica gestión de Nenecho.

De hecho, varias cuestiones irregulares que se atribuyen al exintendente Rodríguez, como la aprobación de nuevos préstamos pese a la situación de quiebra técnica en la cual se encuentra hace tiempo la comuna capitalina, tuvieron la complicidad de varios de los concejales que ahora respaldaron a Bello.