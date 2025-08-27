Diputados repudian prepotencia de Peña con edil luqueña

La diputada Alexandra Zena (CN) se solidarizó con la concejal de Luque Belén Maldonado (PLRA), quien fue sacada a empujones de un acto público por los guardias del presidente Santiago Peña, quien además ninguneo el reclamo y la trató de “solo hacer proselitismo”, pero sin responder a los requerimientos de la edil.

Concejal de Luque dice que el Gobierno pretende ocultar datos sobre el viaducto

“Me solidarizo contigo Belén, te felicito, me pongo de pie porque, lo que hiciste en el acto, fue alzar la voz por un montón de personas que no tienen la oportunidad. Una edil fue a hablar por toda esta gente que está preocupada”, dijo la diputada Zena.

La parlamentaria agregó que en el gobierno de Santiago Peña impera el autoritarismo y que, si no decís lo que quieren escuchar, te ningunean o te maltratan.

Video: concejala increpa a Peña por el viaducto de Luque

“El Poder Ejecutivo te ningunea, te maltrata, te evita. Se ven tiempo muy difíciles para todos aquellos que pertenecemos a una oposición. Todo aquel que tienden a cuestionar, a preguntar, ya es un acto de rebeldía para este gobierno, que cada vez se luce más por el autoritarismo imperante”, dijo irónicamente Zena.

Indicó que no es la forma en que debe actuar un Presidente de la República y, con lo que ocurrió, solo demuestra su hilacha autoritaria de Santiago Peña.

“Esa no era la manera de sacarla de un acto, no costaba al presidente dar una simple respuesta con todo respeto y responder la consulta de la concejal. Pero, ya estamos acostumbrados al maltrato los opositores. Ser mujer y ser política en este país realmente es un desgaste constante”, sentenció la diputada.

En el mismo tono se expresó la diputada Johanna Ortega (PPS), quien dijo que es peligroso el poder en manos de una persona que no acepta las críticas y solo quiere escuchar elogios.

“Voy a repetir esto cuantas veces sea necesario: Es peligroso, demasiado peligroso, el poder en manos de alguien que no tolera la crítica y a quienes pensamos distinto", puntualizó Ortega.

Por su lado, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) también se solidarizó con la concejal luqueña y agregó que el Presidente Santiago Peña, ante el reclamo de transparencia, solo atinó a mentir y a despreciarla.

“Mi solidaridad con Belén y el pueblo de Luque. Su reclamo por la transparencia fue respondido con desprecio y mentiras por un presidente que no supo respetar la indignación legítima de una valiente mujer en representación de su ciudad”, manifestó el diputado Vaesken.

También el diputado Raúl Benítez (independiente) respaldó el actuar de la concejal Maldonado al exigir información sobre una obra que podría afectar a varias familias en Luque.

“Ante un gobierno que no responde, no dialoga, no permite disenso: la rebeldía es la única herramienta que queda. Te dicen maleducados los que usan las instituciones y crean proyectos para volverse más y más ricos. Mi solidaridad con Belén y la ciudadanía organizada de Luque”, puntualizó el diputado opositor.