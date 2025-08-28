Diputado se ratifica e invita a Lizarella a una auditoria sobre sus gastos de campaña

“No ganó en ninguna mesa saliendo UNA cuadra de Asunción. La banca de la Senadora lo pagan los Asuncenos en cuotas. ¡Por la vida, la familia y con tu plata!”, posteó en su red social X el diputado Raúl Benítez, haciendo referencia a que se utilizó dinero de la municipalidad para financiar la campaña de la senadora Lizarella Valiente.

Ante estas expresiones, la legisladora indicó que enviaría a un escribano para que el diputado se rectifique o ratifique.

“Absolutamente nadie puede criminalizar el pensamiento ni las opiniones, como ya se hizo en otras épocas oscuras de nuestra historia. Ni una legisladora, ni un presidente de nuestro país, absolutamente nadie. Y yo vuelvo a repetir; a mí no me van a callar”, sostuvo Raúl Benítez.

A renglón seguido indicó: “Entiendo que la senadora, en esa soberbia que maneja, en esa misma línea que Óscar Nenecho Rodríguez, de las amenazas, amedrentamientos, quiere utilizar un mecanismo judicial para tratar de tapar lo que está a la luz de la vista de todos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Este es el informe completo sobre la intervención a la Municipalidad de Asunción

“Lo único que yo hice fue tomar un documento público, que es el documento de intervención. Puede ser pura coincidencia, que a cuatro días de las elecciones se desembolsaron 112 mil millones de guaraníes del municipio, con respecto a los bonos G8, que tenían cualquier fin, menos para el cual se desembolsaron finalmente”, sostuvo el legislador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seguido, amplió su exposición: “Puede ser coincidencia y puede ser que la senadora haya pagado su campaña con el dinero que ha ingresado en su faceta de bailarina o de exitosa artista en los programas en los que estuvo. Yo lo único que hice fue tomar documentos públicos, exponer los hechos y dejar a consideración de la ciudadanía. ¿Coincidencia o realidad? Tal vez ella pueda explicarnos".

El diputado Raúl Benítez, invitó a la senadora a una auditoría independiente de sus gastos de campaña, para que pueda justificar como hizo para financiarla.

Lea más: Inconsistencias en DD.JJ. de Lizarella: “Desde los 14 años que trabajo”

“Al mismo tiempo, ella pagaba las cuotas de su casa, tasada en 890 millones de guaraníes a 60 meses, cuando ella cobraba solamente 8 millones de guaraníes en la Dinac. Durante la pandemia, cuando a todos le iba mal, aparentemente ella tuvo una prosperidad económica”, remarcó.

En otro momento, el legislador recordó que en las elecciones, Lizarella Valiente ganó en 68 mesas en total, en todo el país, y de esas 68 mesas, 67 se encuentran en Asunción.

“Comparando con las senadoras más votadas de la oposición, Yolanda Paredes ganó en 66 mesas, de las cuales 18 corresponden a Ciudad del Este, que es su ciudad. Kattya González ganó en 94 mesas, de las cuales cerca de la mitad era en Asunción y el resto se distribuía en ciudades de todo el país”, ejemplificó.

Sin popularidad fuera de Asunción

“Aparentemente, los vecinos de una cuadra después de calle última no le ven a Lizarella o no tiene la misma popularidad que tiene en una cuadra antes. Seguramente es pura coincidencia y no tiene nada que ver que Óscar Nenecho Rodríguez haya administrado la municipalidad de Asunción y la haya fundido”, expuso el diputado.

Quien seguidamente fue categórico: “Si a ella le molesta que se pueda poner en debate como pudo haber financiado su campaña o sus acciones y posturas políticas, yo le invito que se consiga otro trabajo”.

Con relación al escribano que le iba a enviar la senadora, Benítez expresó: “Desde las 08:00 estoy acá esperando al escribano, pero no sé a qué hora va a venir. Yo le voy a recibir y le voy a ratificar que a mí no me van a callar, no me van a amedrentar, no me van a arrodillar y entiendo muy bien, que esta es una herramienta para tratar de someternos”.

“Nosotros vamos a seguir arrojando luz sobre el grupo mafioso que gobierna nuestro país, moleste a quien moleste”, finalizó.