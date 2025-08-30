Fiscal General usa el caso Nisman para justificar nulo avance en asesinato de Pecci

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ayer intentó justificar el nulo avance en la investigación del Ministerio Público sobre quienes dieron la orden desde nuestro país para asesinar en Colombia al fiscal Marcelo Pecci.

Sostuvo que la investigación es muy complicada e incluso hizo una comparación con el caso argentino del fiscal Alberto Nisman, encontrado muerto en 2015 mientras investigaba por encubrimiento a la expresidenta Cristina Fernández en el marco del atentado a la AMIA en 1994.

Crímenes con vínculos políticos

“El asesinato, el crimen por encargo, en derecho penal es lo más difícil de descubrir. Nadie tiene documentado firmado y asumido. En el crimen organizado se paga con la vida cualquier desliz en la información”, sostuvo.

En este punto recordó el caso de Francisco Luis Correa, considerado el cerebro del crimen de Pecci, asesinado en su celda en Colombia. En su juicio, este había vinculado a Horacio Cartes y Miguel Insfrán, alias Tío Rico, como supuestos autores morales.

“Tenemos ya creo un ejemplo en el caso Correa que no afirmo categóricamente pero es simplemente un ejemplo lo que estamos diciendo”, dijo.

También se justificó al señalar que en el caso Nisman todavía se desconoce lo ocurrido, insinuando que fue asesinado y no un caso de suicidio.

Rolón incluso citó el caso del agente encubierto de la DEA Enrique Camarena Salazar asesinado en 1985. En este caso, siete personas, incluyendo un cuñado del expresidente de México, fueron declarados culpables en tribunales de EE.UU. de participar en el secuestro, tortura y asesinato de Camarena.

Negó que las comparaciones sean excusas y sostuvo que “es difícil el caso, pero definitivamente vamos a poner todo el empeño que haga falta como institución y como país”.