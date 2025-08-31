Con Bachi, funcionarios del Congreso orillan o ganan igual que un legislador

Con la administración de Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), en la presidencia de la Cámara de Senadores, un grupo de 20 funcionarios del Congreso Nacional ya están mejor.

El salario de los altos funcionarios, en su mayoría recomendados políticos orillan o ya ganan igual que un diputado y senador de la nación desde este año.

La carga presupuestaria del Congreso cada vez más se hace pesada para el contribuyente que debe sostener los altos salarios, ya no sólo de los parlamentarios si no de funcionarios, en su mayoría recomendados políticos.

Bachi con apoyo de sus colegas maquilló el Presupuesto General de la Nación para que altos funcionarios del Congreso superen el salario que G. 31 millones y hoy perciban igual que un senador o diputado.

Creó desde este año las “gerencias generales” que están a cargo de tres altos funcionarios de la Cámara de Senadores que ganan por mes G. 37 millones. Se tratan de: Anhalia Beatriz Britez Aponte, gerente general de Administración y Finanzas; Antonio Sánchez Oviedo, gerente general de Proceso Legislativo - secretario general y Norma Cardozo Vázquez, gerente general de Capital Humano (ver infografía).

Fernando Rolón Toja, quien en Diputados fungía de escolta de Bachi, pasó a ganar un salario de G. 6 millones, en 2018; G. 25 millones, en 2023 y ahora en el 2025 su salario ya orilla el salario de un legislador. Su cargo actual es de director general de Gabinete de Presidencia del Senado.

En la nómina de funcionarios del Senado no aparece que tenga siquiera título de bachiller como aparecen en otros casos. En la celda de profesión aparece: “Sin datos”.

El polémico funcionario quien hacía de guardia de Núñez siempre aparecía en medio de peleas en Diputados entre Bachi y Colym Soroka, ya en el Senado con Eduardo Nakayama (independiente). Según fuentes, Rolón utilizaba de forma discrecional la camioneta del supuesto traficante de armas Diego Dirisio, vehículo que ahora vuelve en poder de la presidencia.

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) logró ubicar a su amigo de fútbol, Óscar “Toto” Medina Duarte, quien hoy percibe un salario de más de G. 30 millones.

Bachi privilegia a sus operadores con dinero público

Bachi recientemente ubicó a otro de sus operadores políticos. Ricardo Bordón Bareiro fue nombrado como director general de Administración de Capital Humano en el Senado, con un sueldo promedio de G. 31 millones.

Otro de sus operadores en Presidente Hayes es Anselmo Duarte, quien fue nombrado como director general jurídico y hoy percibe G. 31 millones, entre otros tantos funcionarios privilegiados que tuvieron un aumentazo gracias a Núñez.