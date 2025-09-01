“Estamos ante un ladrón”: Celeste Amarilla arremete contra Nenecho tras revelarse millonarios gastos irregulares

Según el documento, la comuna capitalina destinó cifras millonarias incluso en bolígrafos Parker, biblioratos y cajas chicas. Amarilla no titubeó al calificar al exjefe comunal.

“Claro que sí, pero este tipo se tragó toda la plata y los biromes y los biblioratos habidos y por haber. Estamos ante un ladrón. Estamos ante un caso escandaloso de robo, de uso de todo el aparato municipal para que su señora sea senadora, de uso y abuso de los cargos públicos”, expresó la legisladora, en referencia a la senadora cartista Lizarella Valiente, esposa de Rodríguez.

La parlamentaria recordó que ya existen cinco denuncias penales en la Fiscalía, por lo que ahora el caso depende del accionar del fiscal general del Estado.

Sospechas sobre compras millonarias

Entre las irregularidades más llamativas, la senadora cuestionó el gasto en insumos que no se justifican en la actualidad.

Al ser consultada sobre la innecesaria compra, la senadora dijo que “debe ser un disfraz para quedarse con la plata o la comisión. Alguien que habrá comprado un contenedor de Parker y le enchufó a él para tener una comisión”, ironizó.

El informe de Pereira revela que el intendente Rodríguez utilizó mecanismos para evadir controles internos y desviar fondos, a través de cajas chicas y contrataciones dudosas, lo que reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión de la comuna capitalina.

La senadora Amarilla habló de las cuatro denuncias penales y dijo que espera que el Ministerio Público avance en las investigaciones para determinar responsabilidades.