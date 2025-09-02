Grau: la cuenta única en manos de “Nenecho” fue “una metralleta en manos de un simio”

El actual intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), anunció hoy que suprimirá la ordenanza que creó la cuenta única en la Comuna. El empleo de este mecanismo por parte de la administración del renunciante Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) fue cuestionado, debido a que incluyó fondos de bonos y otros recursos que —alegan— no estaban permitidos por el marco jurídico.

El concejal asunceno Álvaro Grau (PPQ) refirió que la figura de la cuenta única no es ilegal en sí misma, sino la inclusión en la misma de recursos expresamente prohibidos en la ordenanza que la creó.

“Si el intendente decide derogar esa ordenanza, que lo haga. El interventor ya no estaba utilizando la figura de la cuenta única dentro de la administración municipal, justamente por lo cuestionado que fue eso”, expresó.

Agregó que “ya no tiene sentido intentar utilizar la cuenta única de forma torcida como lo hizo Nenecho, porque ya no queda más plata, porque él ya hizo desaparecer toda la plata”.

“Una metralleta en manos de un simio”

Grau resaltó que Rodríguez, “como buen badulaque que es”, elaboró una reglamentación que contradecía la normativa y destinó los recursos que no estaban permitidos.

“La cuenta única en manos de Nenecho fue como la fusión nuclear en manos de unos genocidas, que en vez de tener una herramienta noble para generar energía —que para eso se inventó la física nuclear— utilizaban para hacer una bomba atómica”, dijo.

Refirió que el uso de la cuenta única es mal visto actualmente por el empleo irregular que le dio la gestión del cartista.

“En manos de Nenecho, la cuenta única fue una bomba de destrucción masiva de la institución municipal, de las finanzas municipales; una metralleta en manos de un simio. Porque él mal utilizó eso y le dio una mala propaganda a ese instrumento”, destacó.

Lea más: Este es el informe completo sobre la intervención a la Municipalidad de Asunción

Busca que “Nenecho” vaya preso

Grau, finalmente, insistió en que no escatimará esfuerzos hasta ver a “Nenecho” tras las rejas.