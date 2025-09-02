Jatar se opone al feriado mundialista: “No podemos perder la seriedad”

El vicepresidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Jatar Fernández, expresó su postura en contra de la posible declaración de feriado el día viernes, luego del partido que define la clasificación de Paraguay al Mundial.

“Nosotros por fútbol no podemos perder la seriedad del país, no conozco ningún país del mundo que haya dado un feriado por una clasificación al mundial. Está bien si salimos campeones del mundo, verdad", consideró desde la sala de sesiones.

Sobre todo, indicó que se debe pensar en pacientes y en los trabajadores informales.

Cirugías programadas y trabajadores informales

“Pero hay que tener en cuenta a la gente que tiene programadas sus operaciones en IPS, que esperó ocho meses o un año para operarse... (También) la gente que labura, los que venden empanadas, los vendedores informales, toda la gente que trabaja con el movimiento del país, que no puede llevar el pan a su casa, es más del 50% de la población”, consideró.

Señaló que apenas el 40% de los trabajadores están formalizados y la mayoría forma parte del sector informal.

“La informalidad solamente se mueve si el país está funcionando. Un país que no funciona es gente que no puede llevar comida a su casa”, señaló Jatar para radio 780 AM.

Ante la consulta de si no le parece que sería histórica una clasificación al Mundial de Fútbol, respondió que no. “Histórico es el Rally del Mundo, que pasó el fin de semana, pero Paraguay está acostumbrado a clasificar en los mundiales, vamos a dejarnos de ser chiquititos, nosotros somos grandes, es normal que nos clasifiquemos”, declaró.