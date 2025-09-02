Investigación por supuesto desvío de “Nenecho” sigue en etapa inicial

En conversación con ABC Color este martes, el fiscal Luis Piñánez, quien tiene a cargo la investigación de una de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público contra la administración municipal del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, explicó el estado en que se encuentran las indagaciones.

El fiscal Piñánez tiene a su cargo la investigación de una denuncia presentada en abril – y ampliada en junio – por el abogado Enrique Wagener contra el entonces intendente Rodríguez y 14 concejales de Asunción por supuesta lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso, entre otros supuestos delitos relacionados al supuesto desvío de fondos de bonos del ejercicio 2024 y la evasión de aportes por parte de la Municipalidad de Asunción a la Caja Municipal de Jubilaciones.

El fiscal Piñánez indicó que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial y que está abocado a recabar informes y documentos financieros relacionados con la denuncia.

“En investigaciones patrimoniales muchas veces es más práctico pedir informes a las entidades para colectar todo el volumen documental que hace a la operación financiera y posteriormente llamar a entrevistas”, explicó.

Fiscalía ya tiene informe de intervención

El fiscal dijo que, por motivos de la investigación, aún no puede hacer públicos los avances que pudo logrado la Fiscalía.

Sin embargo, dijo que los investigadores ya cuentan con el informe final de la intervención de la Municipalidad de Asunción, que estuvo a cargo del interventor Carlos Pereira, que reveló graves irregularidades administrativas en la gestión de Rodríguez.

Si bien la Cámara de Diputados aún no ha remitido formalmente el informe al Ministerio Público, el reporte final de la intervención ya se hizo público y, por lo tanto, los fiscales lograron acceder a él “extraoficialmente”, dijo el agente fiscal.

Otras denuncias

Además de la denuncia de Wagener, el exintendente Rodríguez enfrenta otra denuncia de supuesta lesión de confianza y asociación criminal por la supuesta compra irregular de productos de limpieza para la Municipalidad de Asunción en 2020, en un caso conocido como “Detergentes de oro”.

Además, el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, presentó varias denuncias – contra personas innominadas - ante la Fiscalía por supuestas irregularidades que detectó en la Comuna asuncena como la supuesta existencia de un esquema de “recaudación paralela” de ingresos, falsificación de planos y alteración de datos informáticos de la institución municipal.