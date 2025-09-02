Yolanda Paredes cuestiona plan de Bachi de blindar aplanadora cartista hasta junio del 2028

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), con apoyo de algunos senadores cartistas presentó, de,forma sorpresiva, un proyecto de modificación del reglamento interno para asegurar la presidencia del Congreso hasta el 2028.

“Es una vergüenza que tenga que modificar el reglamento interno de la Cámara de Senadores para favorecer a un sector mayoritario de una mayoría ocasional. Lo que denota el temor que tiene el cartismo de quedarse sin sus aliados, sobre todo en el último año de mandato en que generalmente los colorados entran a una interna sangrienta y se mudan fácilmente de carpas”, afirmó Paredes.

La legisladora sostuvo que el oficialismo “ni siquiera puede confiar en sus aliados satélites”, a quienes comparó con pandorgas llevadas por el viento, recordando que, en un eventual escenario de crisis política, tampoco garantizarían respaldo al cartismo.

Lea más: Bachi se perpetúa en la presidencia del Senado con apoyo de sus aliados y algunos opositores

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paredes advirtió además que la maniobra oficialista deja mal parado al país en el plano externo:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Le estamos dando un triste espectáculo sobre toda la comunidad internacional cuando se quiere digitar las autoridades de la Cámara de Senadores. Poco y nada habla de democracia cuando, por primera vez en la historia democrática, se elige un presidente del Congreso por cuatro años consecutivos”, enfatizó.

“Aprovechan el fervor deportivo”

La senadora también cuestionó el momento escogido para avanzar con el tema, señalando que el oficialismo estaría intentando distraer a la ciudadanía en medio del entusiasmo generado por el reciente rally realizado en Itapúa y el inminente partido de la selección paraguaya por eliminatorias.

“Están aprovechando el fervor nacional deportivo, la euforia por el rally y la expectativa por la selección para enchufarle de nuevo al pueblo paraguayo sus arbitrariedades absurdas y malolientes. Utilizar inclusive la alegría circunstancial del paraguayo para cometer más arbitrariedades dentro del Estado paraguayo realmente es de muy baja calaña”, cuestionó.