Abed no descarta “eternizar” a Latorre como titular de Diputados

“Te soy honesta. No se ha tocado ese tema, pero, por supuesto que siempre y cuando pase por modificaciones de reglamentación, siempre está esa posibilidad”, afirmó Abed.

Lea más: “Bachi”, titular del Senado hasta el 2028: así fueron los votos

También ratificó que el actual presidente de la Cámara de Diputados, su colega Latorre, que lleva tres periodos consecutivos, es el que mantiene el consenso por parte del bloque.

“No se tocó el tema pero si hoy se tocara, te diría que hay bastante consenso en torno a su figura y cómo lleva adelante las sesiones y el manejo administrativo”, dijo refiriéndose a Latorre.

Sostuvo que cualquier decisión se dará en conversación entre toda la bancada cartista (que son 36) y en “sinergia” con el Comando Políticos de Honor Colorado, con el que también tiene constante comunicación.

“A mi me gustaría muchísimo (asegurar la presidencia hasta 2028) porque me parece excelente la gestión”, dijo. Latorre se caracterizó por ser precisamente muy dócil sobre los exabruptos de sus aliados y severo con opositores.