Cartismo y aliados atornillan a Bachi Núñez en el Senado hasta el 2028

Aprovechando la distracción ciudadana por la inminente clasificación de Paraguay al Mundial de fútbol, el cartismo reunió votos en el Senado y concretó ayer durante la sesión ordinaria la reelección del titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), hasta el fin del periodo legislativo: 30 de junio de 2028.

El cartismo quiere asegurar de antemano el control del Senado hasta el 2028 para darle tranquilidad al cuestionado gobierno de Santiago Peña. De paso, Honor Colorado ubica a un leal en la línea de sucesión presidencial ante cualquier eventualidad política futura, que siempre es incierta.

La administración del cartista Núñez también es muy cuestionada, salpicada por beneficios a sus leales, criticadas licitaciones, “nepobabies” al igual que en la Cámara de Diputados y últimamente designó a Matías Sebastián López Molinas, hijo del intendente de Villa Hayes, Luis López (ANR, HC), como funcionario en el Centro Cultural de la República El Cabildo.

Apoyo de opositores a Bachi

Bachi logró ayer 29 votos de un total de 45 senadores para obtener un periodo más a su favor hasta junio de 2028.

De 29 votos, logró 18 apoyos de los cartistas, cinco votos de colorados autoconsiderados independientes y seis liberocartistas.

Llamativamente se sumó a este grupo Líder Amarilla (ver infografía que acompaña a esta página).

Sorpresa colorada y liberal

En los papeles previos, Bachi contaba con los 17 votos de sus compañeros de bancada más el suyo, obviamente. En total 18.

También aseguraba los cinco votos de los liberocartistas que siempre se muestran funcionales: Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Édgar López, Noelia Cabrera y José “Pakova” Ledesma. Con estos votos, llegaba a la mayoría absoluta: 23 votos.

Llamativamente recibió también el apoyo del liberal Líder Amarilla.

Sin embargo, inesperadamente Bachi recibió el apoyo de cinco colorados autodenominados “independientes”: Lilian y Arnaldo Samaniego, Juan Afara, Colym Soroka y Ramón Retamozo. Y, llamativamente, votó contra Bachi el reciente fichaje cartista: Óscar “Cachito” Salomón, con discurso de reclamo incluido.

Otro caso que llamó la atención fue la abstención de Luis Pettengill, colorado de Fuerza Republicana.