PLRA denuncia autoritarismo de Peña tras incidente con concejala luqueña

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) respaldó a la concejala Belén Maldonado en la denuncia penal presentada contra el presidente Santiago Peña, tras un incidente ocurrido durante un acto oficial en Luque. Según la denuncia, Peña no habría evitado la agresión de sus guardias y le impidió participar políticamente, lo que constituye, según el PLRA, violencia política e institucional.

Lea más: Video: concejala increpa a Peña por el viaducto de Luque

Hugo Fleitas, presidente del PLRA, calificó el hecho como una muestra del autoritarismo del gobierno: “Desde el primer momento nos solidarizamos con la concejala. Las imágenes son claras sobre la prepotencia con la que actuó el presidente. Esto es sistemático y reiterativo”.

El dirigente enfatizó que el PLRA y la oposición no guardará silencio ante estos hechos. Además, instó al Ministerio Público a actuar ante las denuncias de autoritarismo y violencia. “Se ve en el video. Él (Peña) mismo arrebató el micrófono, evidentemente los guardias actuaron espontáneamente con el actuar del Presidente de la república, si eso no es violencia contra la mujer, cómo se va a definir ese episodio”, planteó.

Lea más: Contraloría luqueña repudia silencio de ediles sobre pasarela elevada

La oposición no se va a callar, afirmó el presidente del PLRA

En ese contexto, sostuvo que el Partido Liberal, ante “el auge de la prepotencia y autoritarismo”, seguirá firme, resistiendo junto a la ciudadanía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El mensaje es claro, del PLRA y la oposición: No nos vamos a callar”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el presidente del PLRA subrayó la importancia de que los gobernantes den el ejemplo y respeten la crítica.

“El presidente tiene que ser ejemplo, tiene que saber escuchar las críticas, así como supo callar a la prensa por las críticas, por los cuestionamientos que se hacen con su mansión, sus paseos en helicóptero, son muchos los cuestionamientos que él tiene que escuchar”, declaró ante la prensa.