Lo arrestaron por violento, avisó que mataría a su mujer si lo liberaban y ahora cumplió

El nuevo caso de feminicidio se produjo en una casa del barrio Villa del Maestro de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro.

La víctima fue identificada como Antonia Salinas Espinoza, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado por una de sus hermanas, quien a su vez recibió el aviso de parte de su propio cuñado, el ahora prófugo Derlis Adilson Dávalos, de 31 años.

Según los datos, Derlis llamó a la hermana de su concubina y le dijo que fuera a revisar la casa, dándole a entender que la había matado. Cuando llegaron a la vivienda, efectivamente hallaron sin vida a Antonia, quien estaba tirada al lado de su cama.

Antonia deja huérfana una hija de nueve años, que aparentemente era la principal testigo del ciclo de violencia que sufría su mamá.

Los mismos policías la salvaron 12 días antes

El 24 de agosto pasado, los mismos policías de la comisaría 18° de Santa Rosa del Aguaray que ahora intervinieron en el caso de feminicidio ya habían salvado a Antonia cuando esta fue agredida brutalmente por Derlis.

Cuando eso, Derlis supuestamente le metió un revólver en la boca a Antonia, todo frente a la niña de nueve años.

Aunque fue llevado detenido, Derlis avisó que mataría a Antonia cuando lo dejaran en libertad.

Efectivamente, el hombre salió de la comisaría y aparentemente empezó a planificar su venganza, que la consumó esta madrugada, según la investigación en curso, que está a cargo del fiscal Juan Daniel Benítez.

Sus antecedentes

Anteriormente, ya se habían reportado otros episodios similares entre la pareja involucrada en este terrible caso, aunque Derlis también registra varios antecedentes por otros hechos como lesión grave, violación de la patria potestad, coacción, privación de libertad, coacción sexual y violación, violencia familiar trasgresión a la ley de armas.

Derlis soporta varias prohibiciones, como de salida del país, de portar armas, de consumir bebidas alcohólicas y de acercarse a su víctima.

En todos estos procesos fue beneficiado con suspensión de la ejecución de la condena, suspensión condicional del procedimiento, extinción de la pena y suspensión del ejercicio de la acción, todo esto según el sistema informático de la Policía.