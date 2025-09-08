Rafael Filizzola sobre Gustavo Leite: “Una actitud payasesca, servil y carente de diplomacia”

En conversación con la prensa, el senador Rafael Filizzola (PDP) consideró que el gesto del senador con permiso Gustavo Leite fue más que un error protocolar.

“Además de payasesca, demuestra genuflexión, una actitud servil. Un diplomático está para defender los derechos nacionales, no para exhibir símbolos partidarios del país anfitrión. Esto nos hace quedar muy mal”, expresó.

El legislador recordó que la diplomacia paraguaya siempre contó con embajadores “brillantes, con solvencia intelectual y dignidad”, y lamentó que en este caso se haya optado por un estilo “muy poco profesional y totalmente carente de sentido diplomático”.

Un gesto político más que diplomático

Para Filizzola, el uso del símbolo de Trump revela un interés personal y partidario más que una estrategia de política exterior.

“Un embajador debe mantener neutralidad. Aquí vemos a alguien orientado a generar simpatías dentro de su propio movimiento político, no a representar con firmeza los intereses del Paraguay”.

El senador del PDP también recordó que Leite sigue bajo la sombra de cuestionamientos por el caso Fentanilo, investigación internacional que dejó detenidos y fallecidos en Argentina.

“No digo que él sea culpable, pero tampoco logró desligarse de esas sospechas. Y no era oportuno enviar a alguien cuestionado a representar al país en Washington”, advirtió.

Las declaraciones de Filizzola ponen nuevamente en el centro del debate la gestión del cartismo en el servicio exterior, que se viene deteriorando desde el inicio del periodo parlamentarios.