Senador pide informes sobre beneficios fiscales otorgados por la Ley de Eventos Deportivos Internacionales

El legislador liberal Ever Villalba busca conocer el destino real de los beneficios fiscales aplicados en el marco de la Ley Nº 7467/2025, “que establece disposiciones especiales para eventos deportivos de relevancia internacional celebrados en la República del Paraguay”.

Villalba solicitó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que remita información oficial sobre:

Empresas beneficiadas con la exoneración a la importación de bienes (Artículo 8): con detalle de denominación legal, RUC, tipo de producto importado, cantidad y valor declarado. Personas físicas o jurídicas que accedieron a la exoneración por ingresos (Artículo 9), bajo los mismos criterios de identificación. Mecanismos de simplificación habilitados por la DNIT en el marco de la Ley 7467/2025. Listado de quienes utilizaron dichos mecanismos, con identificación legal, RUC y tipo de mecanismo aplicado.

Transparencia en el uso de beneficios

Según Villalba, el pedido obedece a la necesidad de contar con un informe oficial y actualizado sobre las ventajas otorgadas a empresas y particulares durante la organización de los Eventos Deportivos de Relevancia Internacional en Paraguay.

Lea más: Rally Mundial: agencias turísticas denuncian monopolio y señalan a empresa amiga de Peña

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Solicitamos este informe para conocer el destino real de los beneficios aplicados. Es fundamental transparentar los datos y garantizar que los incentivos previstos por la ley se hayan utilizado correctamente”, expresó el senador liberal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pedido será tratado por el pleno en la sesión ordinaria del miércoles, prevista para las 9:00, donde se definirá si la mayoría acompaña la iniciativa y el Senado remite la solicitud a la DNIT.