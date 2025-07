Rally Mundial: agencias turísticas denuncian monopolio y señalan a empresa amiga de Peña

Durante una entrevista en ABC TV, la presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores y Agencias de Turismo (APOAT), Lucía Velázquez, denunció que el sector privado fue desplazado del Campeonato Mundial de Rally 2025, a causa del supuesto monopolio. Según reportó, todo se gestiona mediante la empresa uela, brazo turístico del grupo de ueno bank, empresa amiga del presidente Santiago Peña.

“No tenemos habitaciones, no podemos alquilar buses, no podemos trabajar. Ya está todo tomado por una sola empresa”, expresó Velázquez.

Afirmó que las agencias no pueden competir ni acceder a la oferta hotelera, bloqueada antes del inicio de la planificación. “Tomaron todo y dejan al resto sin comer ni trabajar”, lamentó.

Acusan modelo de negocio cerrado y falta de diálogo

Velázquez apuntó directamente al presidente Peña, y lo acusó de ignorar los compromisos asumidos con el sector turístico durante su campaña electoral. “Nos prometió que iba a trabajar por el turismo, pero no de esta manera. Hoy el turismo se siente traicionado”, sostuvo.

Además, calificó la reciente fusión de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como un modelo de negocio montado para beneficiar solamente a la empresa ligada al presidente.

La presidenta de APOAT pidió al gobierno sentarse con los actores privados para construir una política turística inclusiva y real. “No estamos en contra del evento ni del desarrollo, estamos en contra de la exclusión y la concentración en un solo actor”.

Senatur admite exclusividad del rally, pero niega favoritismo

Por su parte, la ministra de Turismo, Angie Duarte, reconoció que ueno bank, patrocinadora oficial del Rally Mundial, tiene la exclusividad del uso del sello del evento, lo que implica que todos los servicios turísticos asociados oficialmente deben canalizarse a través de ella.

“Pusieron muchísimo dinero en el sponsoreo del evento, por eso manejan la hotelería y los paquetes oficiales”, explicó.

Sin embargo, Duarte sostuvo que los prestadores que no trabajen con la marca oficial igual podrán ofrecer servicios, aunque sin el logo del rally. “La Constitución garantiza la libre competencia”, enfatizó, aclarando que hay alternativas como posadas registradas en Registur y alojamientos tipo Airbnb que pueden operar sin restricciones.

Fusión Senatur-MIC tomó por sorpresa a ministra

Sobre la fusión de Senatur al MIC, la ministra dijo haberse enterado por un comunicado oficial. “Nos tomó por sorpresa. Senatur genera riqueza, tiene estructura y autonomía. No me opongo, pero la forma fue desprolija”, señaló.

También insistió en que el desarrollo del turismo debe hacerse con participación real del sector privado y no desde la improvisación.