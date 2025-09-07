Petropar sigue ocultando la última adenda otorgada a firma catarí vinculada a Domínguez

Hace más de un mes, el 30 de julio pasado, venció la sexta prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, concedió a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

A pesar de que la firma volvió a incumplir la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoil, por un valor superior a US$ 61 millones, la petrolera estatal continúa con su llamativa indulgencia en este caso y sin dar explicaciones a la opinión pública sobre las decisiones adoptadas en torno a este polémico contrato. El próximo 30 de septiembre se cumplirá un año de la firma del acuerdo sin resultados concretos.

Todo indica que la petrolera concedió una séptima prórroga hasta el 31 de agosto, aunque este documento nunca fue publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Petropar mantiene en reserva cualquier información sobre esta nueva extensión, que también habría vencido sin que se registre la entrega del combustible comprometido.

Hermetismo permanente

Este medio lleva más de un mes intentando acceder a información oficial. Sin embargo, el presidente de Petropar y sus principales gerentes evaden las consultas. La directora de Comunicaciones, Norma Caballero, prometió en reiteradas ocasiones entrevistas que nunca se concretaron. El jueves último, volvió a asegurar que la próxima semana habría una reunión con algún representante, pero la promesa se repite cada vez que este diario acude a la planta de Villa Elisa. Incluso las solicitudes enviadas por escrito quedaron sin respuesta.

El hermetismo es absoluto y evadir a la prensa parece ser la estrategia elegida por Jara para no dar explicaciones sobre la situación contractual. El propio titular de Petropar había señalado que la compañía debía “hacer las cosas diferentes” para obtener una nueva prórroga de un mes. No obstante, la firma volvió a incumplir, y en el portal de la DNCP no figura ninguna rescisión del contrato ni tampoco otra extensión del plazo.

Jara reconoció públicamente la inexperiencia de Doha Holding, pero, llamativamente, evita dar por terminado el acuerdo y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del monto total (unos US$ 3,05 millones). Esa garantía fue presentada únicamente como una declaración jurada, sin respaldo de póliza de seguro ni de garantía bancaria.

Dirigentes del fútbol detrás del contrato

La empresa extranjera fijó como sede local la dirección del Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, donde tampoco supieron explicar sobre el combustible. El estudio pertenece a Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia y representante de Doha Holding.

Los vínculos con el fútbol son notorios. Según documentos a los que accedió este medio, fue el propio Julio Jiménez quien autorizó, en nombre de Doha Holding, la firma de la sexta adenda del contrato, el 30 de junio pasado, apenas horas antes del vencimiento del plazo anterior. Pese a esa “conformidad exprés” que dio Jiménez, la empresa volvió a incumplir la entrega del combustible, y tras el vencimiento del 30 de julio, nadie dio explicaciones públicas.

Julio Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. A su vez, el hijo del dirigente deportivo, Alejandro Domínguez Pérez, figura como representante de Doha Holding en el portal de Contrataciones Públicas.

DNCP sigue sin investigar

A esta situación se suma la inacción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), encabezada por Agustín Encina, que no inició ninguna investigación de oficio, pese a que las reiteradas prórrogas podrían vulnerar la Ley 7021 de Contrataciones Públicas. Su artículo 67 establece que solo se pueden modificar los contratos hasta un 20% del monto o plazo y únicamente por causas imprevistas que no generen ventajas para el proveedor. En este caso, Petropar ya multiplicó por seis el plazo original.

La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, tampoco avanzó en la revisión documental iniciada sobre el caso, que debía derivar en una auditoría.

Cabe recordar que Petropar sí rescindió un contrato con Evolution Group, una firma de Emiratos Árabes a la que había adjudicado la provisión de gasoil por US$ 24 millones. Tras varios incumplimientos, la estatal anuló el acuerdo, aunque nunca aclaró si ejecutó la millonaria garantía. En cambio, mantiene vigente el contrato con la catarí Doha Holding.