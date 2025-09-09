Jubilados de la Caja Municipal tienen pocas expectativas tras reunión con el intendente Bello

Un grupo de Jubilados de la Caja Municipal Asunción se reunieron esta mañana con el intendente Luis Bello, con el deseo de encontrar una solución a la problemática que vienen atravesando desde hace un tiempo, la de no recibir sus haberes de forma regular.

A agosto de 2025, la Municipalidad de Asunción tenía una deuda acumulada con la Caja Oficial de aproximadamente G. 14.876 millones, afectando a 1.708 jubilados, que son más del 70 % del total del costo mensual.

“Tuvimos un buen encuentro con el intendente y le notamos muy preocupado por nuestra situación. Él ya había conformado una comisión en la Junta que trataba nuestra problemática y gracias a ellos cobramos el año pasado nuestro aguinaldo”, comentó Floria Galeano, jubilada municipal.

Seguido comentó que el intendente les dejó en claro que son una prioridad para él, pero que también tiene que ver muchas cosas dentro de la institución. “Sabemos todo lo que heredó de la intendencia anterior y eso va a ser un problema”.

“Nos pidió por lo menos dos semanas de plazo para hablar con su equipo y presentar un plan de pago para la Caja y que sea algo que solucione ya nuestro problema en cuanto al retraso que tenemos”, señaló.

Por su parte, Rita Duarte, presidenta de los Jubilados Municipales, remarcó: “En síntesis, la promesa del intendente es que va a buscar las herramientas para poder paliar esta situación. Es el tercer intendente con el que estamos hablando sobre la transferencia de los aportes ya realizados, pues son cuatro los meses que no estamos cobrando”.

“Las esperanzas nunca se pierden, pero estamos sin demasiadas expectativas. Solo podemos esperar”, finalizó.