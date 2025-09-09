Peña veta parcialmente ley sobre sanción automática

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió este martes un decreto para objetar de manera parcial el Proyecto de Ley N° 7541, que buscaba reglamentar los artículos 208, 209 y 211 de la Constitución Nacional en lo referente a la sanción automática de las leyes y los plazos para su aprobación en el Congreso.

El punto objetado

La objeción del Ejecutivo recae sobre un punto específico del Artículo 1 del proyecto, que establecía que, si la Cámara revisora no se pronunciaba dentro del plazo fijado, se entendería que aprobaba lo resuelto por la Cámara de origen. Según el decreto, este mecanismo contradice la Constitución, que exige mayoría absoluta en ambas cámaras para rechazar un veto presidencial y confirmar una ley.

“El proyecto altera las mayorías constitucionales al asignar un efecto no previsto al silencio de la Cámara revisora”, señala el documento firmado por el mandatario. En ese sentido, el Ejecutivo subrayó que el veto presidencial es una herramienta clave de control recíproco entre poderes y el único mecanismo de contrapeso externo sobre el Legislativo en el proceso de formación de leyes.

No obstante, el gobierno aclaró que no existen reparos sobre otros aspectos del proyecto, en especial los relacionados con el cómputo de plazos para la sanción automática de leyes. La objeción se limita a la oración considerada inconstitucional, que puede ser eliminada sin alterar la unidad normativa de la propuesta.

Con este veto parcial, el Proyecto de Ley N° 7541 regresa al Congreso, que deberá seguir los pasos previstos en el Artículo 208 de la Constitución. La medida, según el Ejecutivo, busca evitar una “antinomia normativa” y preservar tanto la supremacía de la Constitución como el equilibrio de poderes establecido en sus artículos 137 y 3.