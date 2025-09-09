Presentan proyecto para instar al Ministerio de Salud a cubrir tratamiento de Ramón Silva

El diputado Diosnel Aguilera Rojas presentó oficialmente hoy un proyecto de declaración en busca de brindar respuestas al reconocido docente de guaraní Ramón Silva.

Mediante el proyecto, se insta al Ministerio de Salud Pública a cubrir el costo total del tratamiento médico del profesor. Señaló que es un “incansable” promotor de la lengua guaraní.

“Su labor ha sido reconocida en múltiples ocasiones, pero hoy enfrenta una situación que va más allá de los homenajes, lo más valioso que puede hacer el Estado en este momento es tener un gesto concreto y proveer los recursos para que pueda acceder a su esperada cirugía”, señala el diputado Aguilera.

El proyecto de declaración, dirigido al presidente Raúl Latorre, tuvo mesa de entrada oficial esta mañana.

Campaña solidaria a beneficio de Ramón Silva

El comunicador, docente y promotor de la lengua guaraní hizo un llamado a la solidaridad a través de un video que se viralizó rápidamente. Contó que antes de someterse a una cirugía maxilofacial programada debe recibir un costoso medicamento.

Manifestó que está internado en un sanatorio privado de Asunción y atraviesa una difícil situación económica.

Ya en el 2021 el profesor Silva atravesó un problema similar y tuvo que recurrir a la solidaridad para costear sus gastos médicos.