Intendenta liberal fue detenida tras comparecer en audiencia preliminar

La intendenta liberal Mirtha Fernández, junto con otras 11 personas, están acusadas por lesión de confianza y asociación criminal por una supuesta malversación de G. 1.999 millones de las arcas de la Municipalidad de Valenzuela (Cordillera).

Fernández contaba con orden de captura desde el pasado 28 de agosto librada por el juez Rodrigo Estigarribia y desde entonces se mantuvo en la clandestinidad para evitar su detención. Sin embargo, remitió una escueta nota el 2 de setiembre a la Junta Municipal solicitando permiso al cargo.

En tanto, ayer estaba convocada para su audiencia preliminar y al llegar al Palacio de Justicia fue detenida y esposada trasladada ante el juez Estigarribia.

La liberal y otras 11 personas fueron acusadas por los fiscales Néstor Coronel y Diego Arzamedia en marzo del 2023 y llevaban 29 meses evitando, con diferentes chicanas judiciales, el inicio de la audiencia. Debido a las dilaciones, varios abogados fueron sancionados en el proceso.

La audiencia continúa hoy a las 08:00 y, por el peligro de fuga, se ordenó que la intendenta sea detenida en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional de Trinidad.

En tanto, los acusados Cristian David Flecha Fernández, tesorero de la Municipalidad de Valenzuela; Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado; Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal (hermano del tesorero); Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratistas y Verónica Acosta, secretaria municipal deberán comparecer hoy ante el juez.

Otra imputación contra Mirtha Fernández

Coincidentemente, ayer la fiscal Betti Brítez presentó imputación contra la intendenta Mirtha Fernández y otras cinco personas por un presunto daño patrimonial durante el 2022 a la Municipalidad de Valenzuela por G. 299.231.000.

La imputación se desprende de otra denuncia presentada por los concejales de un presunto daño patrimonial durante su actual gestión.

También fueron imputados: Verónica Acosta Fernández, Gladys Fernández Flecha, Lourdes Beatriz Cantero Sánchez, María Liz Fleitas y Oscar Rodas.

Comuna no recibe recursos

La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), está culminando su tercer periodo municipal y deja una administración con múltiples falencias. Desde el 2022 no recibe recursos de parte del Ministerio de Economía debido a que no presentó su rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República sobre el uso que le dio al dinero que recibió en 2021.

La jefa comunal priva a sus conciudadanos de importantes recursos que podrían ser utilizados para proyectos viales o infraestructura que mejoren su calidad de vida.

Su primera denuncia, por la cual está acusada por lesión de confianza, data del 2019, en tanto que la segunda denuncia, por la cual fue imputada ayer, es del 2022.