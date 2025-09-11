Bajo apercibimiento citan a Miguel Prieto para audiencia

Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez solicitaron al juez Humberto Otazú que se cite “bajo apercibimiento de ser obligados a comparecer por la fuerza policial” al ex intendente esteño Miguel Prieto (YoCreo) y a otros 10 procesados en dos causas en las que ya hay acusación de Fiscalía.

El 20 de agosto, la Corte rechazó la recusación al juez, en la primera causa que afronta Miguel Prieto, conocida como Tía Chela, donde la Fiscalía considera que hubo desvíos a través de cestas básicas de alimentos en plena pandemia. Se habla de un daño patrimonial de G. 2.949 millones.

La Corte también destrabó la segunda causa, donde la acusación se asienta sobre sospechas de que el ex intendente esteño lideró un esquema creado para desviar fondos, en donde se tuvo un daño patrimonial de G. 306 millones.

Miguel Prieto fue destituido el 19 de agosto pasado por la Cámara de Diputados, por lo cual en Ciudad del Este se preparan para las elecciones municipales complementarias.