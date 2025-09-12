Pastor Vera Bejarano pide debatir sobre la paridad electoral

Tras el reclamo de mujeres liberales para que la Convención partidaria no modifique el sistema de paridad aprobado en 2022, el diputado Pastor Vera Bejarano se pronunció sobre el tema. El senador Éver Villalba, también presentó una iniciativa que busca modificar el Código Electoral para establecer el 50% de participación femenina en listas con candidaturas alternadas.

Vera Bejarano afirmó que el debate sobre paridad debe instalarse. Recordó que la exclusión de las mujeres en política viene de larga data.

El legislador recordó que la Constitución Nacional reconoce la igualdad y ordena al Estado promoverla, pero dijo que en la práctica no se cumple por factores culturales y familiares. “Hay subordinación de la mujer a las tareas del hogar. En 1961 se conquistó el voto femenino; ahora debemos avanzar para garantizar igualdad real en la política”, señaló.

“Muchas veces la mujer no participa porque el marido es celoso o porque está cargada con las tareas de la casa. Los líderes debemos propiciar condiciones que faciliten su inclusión en política”, expresó.

Mujeres con protagonismo, pero aún insuficiente

Pastor Vera reconoció que existen mujeres que, por su capacidad, logran ocupar espacios sin necesidad de cambios en leyes o estatutos, pero insistió en que “esa no es la generalidad, porque esto es una cuestión cultural e histórica”.

Actualmente, apenas el 16% de las bancas en el Congreso está ocupado por mujeres, según informó. “Las mujeres son brillantes e inteligentes; corresponde que el Estado y los partidos creen las condiciones para que estén más presentes en la vida política”, sentenci.