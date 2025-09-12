Si audios son de “Yamy Nal” y “Chaqueñito”, amerita pérdida de investidura, dice “Beto” Ovelar

En audios que se dieron a conocer se escucha a quienes presuntamente serían Javier Vera, alias “Chaqueñito“, y Norma Aquino, más conocida como "Yamy Nal", ambos senadores de Honor Colorado, hablar sobre negociaciones de cargos y de alquiler de vehículos con Itaipú, además de que quien sería Chaqueñito afirma que sus votos valen US$ 20.000.

Además, se escucha aparentemente a la senadora Norma Aquino, hablar sobre un reparto irregular de fondos millonarios, mencionando directamente a Basilio “Bachi” Núñez (presidente del Senado), Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Silvio “Beto” Ovelar, como beneficiarios de una supuesta “repartija” de US$ 8 millones de una donación de Taiwán.

Ante esta situación, el senador Silvio Ovelar se mostró muy enojado y manifestó que de comprobarse la veracidad de los audios, amerita la pérdida de investidura. “Esto que se está divulgando es gravísimo”, señaló el legislador.

Seguido apuntó: “Claro que es irresponsable, por boca suelta y todos los calificativos que uno pueda encontrar de una persona que no se preparó nunca para ocupar un espacio tan importante como este”.

“Yo soy afectado y ya le he solicitado al compañero Bachi Núñez que como mínimo se tiene que rectificar y aclararlo, porque esto es grave y daña gravemente la imagen del Congreso”, manifestó Ovelar.

El legislador recordó que es el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es quien se va a encargar de analizar 16.5 billones de dólares de presupuesto general de gasto de la Nación y tiene que hacer una distribución lo más equitativamente posible. “Unos irresponsables me meten en un negociado del que no tengo ni conocimiento”.

“No podemos nosotros aparentar demencia y dejar de lado. Esto tienen que demostrar que ser senador de la Nación debe ser serio”, remarcó.

“De comprobarse los hechos, da para pérdida de investidura. Yo estoy muy molesto porque me meten en algo que no tengo absolutamente nada que ver y daña enormemente nuestra imagen”, finalizó, en charla con la 1.080 A.M.