Los pedidos que habrían hecho Yamy Nal y Chaqueñito para Itaipú

Ayer salieron a luz tres audios que, aparentemente, habrían sido captados dentro de la Cámara de Senadores. Puntualmente, se habría grabado dentro del despacho o quizás domicilio particular de la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal.

En uno de los audios, se escucha como las dos personas se llaman entre sí “Yamy” y “Chaqueñito”, por lo que se presume que el otro participante de esta conversación es el senador Javier Vera, exmiembro de Cruzada Nacional. En esa llamada, se escucha la manera en la que habrían hecho ”pedidos" a los hermanos Justo y Javier Zacarías Irún, puntualmente para obtener beneficios de la Itaipú Binacional.

Según este audio, compartido por la 780 AM, Chaqueñito habría solicitado que dos vehículos que pretendía tener para su uso particular formen parte de la planilla de la entidad binacional en concepto de alquiler. También, afirmó el mismo hombre del audio, le pidió un cargo para su asesor.

Por su parte, Yamy Nal señaló que le solicitó “tres cargos”.

Acuerdos y el precio del voto

A continuación, la desgrabación textual de esa parte de la conversación (“H” es la voz masculina y “V” la femenina):

M: ¿Vos pio hablaste con Justo?

H: Sí, yo me fui a la oficina de Itaipú y le pedí algo. Y le dije otra vez ayer a Zacarías: Ya cumplí con tu hermano y espero que él cumpla conmigo. “Sin problema”, he’i cheve.

M: A mí también me dijo así, yo le pedí tres cargos para tres personas, eso nomás.

H: Yo solamente le pedí que figure ahí dos vehículos en Itaipú para que yo pueda cobrar mensual y me dijeron que me van a dar.

M: ¿Y qué te dijo?

H: Y viste que vos podés hacer figurar los vehículos así tipo planillero, entendés,

M: ¿Cómo vehículo de alquiler piko?

H: Sí, pero vos tenés que llevar la chapa y todo para que él presente como que ese vehículo está trabajando en Itaipú.

M: Ah, entiendo. Pero ¿por qué piko no le pediste un cargo por lo menos?

H: Yo le pedí un cargo para mi asesor jurídico, pero que sea comisionado, cobre de Itaipú y sea mi asesor.

M: ¿Eso piko se puede?

H: Todo ko se puede acá Yami, nuestro voto ko vale 20.000 dólares .

M: Sabés quién lo que es calidad, Javier, porque Justo se hizo el argel conmigo pero Javier es calidad.

H: Pepe ko ocosinambá hikuai.

M: Atendé quena la prensa Chaqueñito, no le vayas más a recibir en tu casa a estos asesorkuera de Zenaida ni de nadie.

(sic)

Cómo blindarse y con quién aliarse

En esta misma conversación, el que sería Chaqueñito le afirmó que la persona con la cual debían estar siempre bien era el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Además, ambos afirman que están siendo muy “codiciados” por la Asociación Nacional Repúblicana (ANR) y hacían acuerdos para protegerse entre sí.

Esta fue la conversación al respecto (“H” es la voz masculina y “V” la femenina):

H: Vos ko tenés que acá estar bien, ¿sabés con quién? Para estar tranquilo y trabajar con esa línea nomás, con Pedro Alliana, nada más que eso.

M: Yo ko estoy híperbien con él, me adoran ya acá. ¿Vos piko no escuchaste que a toda costa me quieren llevar al Partido Colorado ellos?

H: Ha che avei , he’ima hikuái por el 11 de setiembre, aha haguã Partido Coloradope avei.

M: Metete nomás ya, ahí nunca te van a tocar más . Y vos me vas a salvar si a mí se me echa, vos sabés que siempre te voy a ayudar, tranquilo nomás. Vos sabés que eso que hiciste con Yolanda, te felicito, te pongo un 10 lo que hiciste, y hacé eso.

H: Le mandé a la mierda

M: Y devolvele así, de forma caballerosa, decí: Los hombres caballeros se recuerdan los favores, por los favores no se reclaman, pero yo te voy a dar esto porque por lo visto ustedes no se dan cuenta de todo lo que yo les di a ustedes, entonces yo no les quiero deber ningún favor y le entregás.

(sic)

Según los datos mencionados, considerando que el 11 de setiembre fue el aniversario de la ANR, se presume que esta conversación fue captada recientemente, o al menos hace una o dos semanas.

