Senador sostiene que por el momento no se habla de ninguna candidatura para Efraín

El senador Ever Villalba fue consultado sobre la posibilidad de que Efraín Alegre vuelva a la arena política buscando algún cargo, e indicó que, por el momento, el expresidente del Partido Liberal, está acompañando su proyecto.
“No. Su intención es la acompañar este proyecto que estoy liderando por la presidencia del partido. Por supuesto, no se le puede negar ninguna posibilidad, pues es un líder que tiene su lucha, su trabajo, trayectoria, y hoy coincidimos en que debemos levantar de vuelta el PLRA”, indicó el legislador.
Seguido señaló: “El PLRA debe ser el partido de oposición que marque, que señale los errores de este gobierno, y hoy el PLRA está ausente. Está en silencio y quienes están en su conducción buscan los arreglos y los pactos bajo la mesa. Entonces, yo agradezco al doctor Alegre que coincidamos en esta línea política”.
“Muchos de los correligionarios dicen que Efraín tiene que liderar una lista fuerte de senadores. Se habla de eso, pero por ahora, su intención es apoyar un proyecto político con una línea opositora clara, de frente a este Gobierno, que gobierna para unos pocos y de espalda a la gente”, expresó.
En otro momento, el senador Villalba resaltó no entender por qué muchos referentes de la oposición saltaron todos cuando volvió a aparecer Efraín. “Como dice un primo, al político se lo jubila cuando el pueblo lo deja de votar”.
“Pero por de pronto no hablamos de candidatura”, finalizó.