Senador sostiene que por el momento no se habla de ninguna candidatura para Efraín

El senador Ever Villalba indicó Efraín Alegre reapareció para apoyar a su proyecto de liderar el Partido Liberal y que hasta ahora no se habló de ningún cargo para él. Apuntó que el PLRA debe ser el que señale los errores del gobierno, pero en estos momentos el partido está en silencio.