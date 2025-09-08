Éver Villalba suma apoyo y hace frente a Estigarribia

Durante un evento desarrollado en Capiatá que reunió a cerca de mil liberales, el senador Líder Amarilla hizo público su apoyo a la candidatura de su colega Éver Villalba para presidir el partido, con lo que se intensifica la disputa contra el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y que postula al intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, para la presidencia del PLRA.

Los legisladores sellaron de esta manera su alianza y conforman un acuerdo al que llaman Frente Radical, que se da con la unión del movimiento Integración Liberal, de Amarilla, y Corriente de Renovación Liberal, de Villalba.

Este sector que confrontará con Ricardo Estigarribia lo integran además el diputado de Ñeembucú, Diosnel Aguilera; de Misiones, Arnaldo Valdez; de Central, Adrián Vaesken, entre otros dirigentes centralinos.

“Nos está llevando al abismo y pretende distraernos colgándose del deporte. Pero nosotros sabemos la verdad, que las familias paraguayas ya no pueden permitirse lo básico. Un kilo de carne, símbolo de dignidad, se ha vuelto un lujo inalcanzable para muchos”, dijo Villalba durante el acto en Capiatá.

El consenso al que llegaron los referentes de la oposición para la intendencia de Asunción, que acordó postular a un solo candidato, no tuvo el respaldo del grupo de Villalba, quien incluso critica a Kattya González.

“El Partido Liberal va a resolver sin injerencia sus cuestiones internas. No van a venir Cartes, Marito ni Kattya a dictarnos cátedra dentro del PLRA. Y no olvidamos el desprecio que la exlegisladora tuvo hacia los liberales en las campañas anteriores”, dijo el legislador.

Villalba aspira a ser una opción diferente y su discurso se orienta hacia el sector popular.

“Es por eso que somos radicales, porque miramos de frente al poder y lo señalamos; porque no nos callamos ante la desigualdad ni ante el intento de destruir la democracia. El PLRA necesita un partido comprometido, con autoridad moral para ser alternativa real”, sentenció el senador.