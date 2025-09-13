Tito Saguier: casos como los de Rivas, Chaqueñito y Yami Nal degradan la democracia en Paraguay

En conversación con ABC Cardinal este sábado, Miguel Abdón Saguier, exministro de Relaciones Exteriores, exsenador, expresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y actual directivo de esa agrupación política, reflexionó sobre los recientes escándalos de supuesta corrupción que afectan a figuras del Poder Legislativo y opinó que episodios como esos degradan la democracia paraguaya.

Saguier opinó así sobre hechos como la imputación al senador cartista Hernán Rivas (ANR, Partido Colorado) por la supuesta falsificación de su título universitario de Derecho o la filtración de una supuesta grabación de una conversación entre los senadores cartistas Norma “Yami Nal” Aquino y Javier “Chaqueñito” Vera (ambos también de la ANR), en la que aluden a venta de votos en el Congreso y la distribución de dinero de una donación de Taiwán entre legisladores cartistas.

“La ciudadanía ya perdió la capacidad de asombro”, lamentó Saguier, quien opinó que conceptos como la disciplina, la doctrina y la ideología han dejado de ser el “pegamento” que une a los partidos políticos, que ahora se definen por “la solidaridad en el delito”.

“Cómplices, no correligionarios” de Rivas

A pesar de la acusación del Ministerio Público contra el senador Rivas por supuesta producción de documentos de contenido falso y la anulación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la matrícula de abogado del parlamentario cartista -quien llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados-, el presidente Santiago Peña expresó esta semana su apoyo al senador.

Saguier argumentó que el hecho de que Rivas reciba solidaridad desde la primera magistratura solo puede alentar hechos similares de corrupción.

“Saben los dirigentes del Partido Colorado que Rivas es fraudulento desde el punto de vista de su función parlamentaria”, dijo. “Para ir al Jurado de Enjuiciamiento ha invocado un título que no tiene con argumentos tan endebles que no pueden ignorarlo los miembros directivos del Partido Colorado y el Congreso. Son cómplices, no correligionarios”.

Afirmó que, si bien los partidos tienen gente “principista que hace política y representa a la ciudadanía y a sus partidos con mucha dignidad y sobriedad económica”, la corrupción “como la humedad, agarra todo” y opinó que es necesaria una “revolución ética”, cívica, impulsada por “gente que quiera vivir en una sociedad justa, fraterna y solidaria”.

Actuación “payasesca” de Leite con Trump

El exministro de Relaciones Exteriores comentó también sobre la polémica generada esta semana por el embajador paraguayo en los Estados Unidos, el exsenador cartista Gustavo Leite, quien acudió a su primera reunión con el presidente estadounidense Donald Trump vistiendo un gorro con un eslogan de la campaña electoral del mandatario norteamericano y el Partido Republicano.

Más allá del debate que se ha generado sobre la legalidad de que un embajador se alinee a una facción política del país en el que cumple funciones, Saguier opinó que la actuación del embajador Leite fue “payasesca” y brinda una imagen de los paraguayos como “adulones baratos”.

Especuló que se trata de una muestra de que, a través de Leite, el gobierno paraguayo busca “a como dé lugar” que el gobierno estadounidense levante la calificación de “significativamente corrupto” y las sanciones que impuso al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual presidente del Partido Colorado.

“Esto es tan vulgar, tan torpe, propio de gente que no tiene ninguna consideración hacia la dignidad de la República que está representando, da vergüenza al país”, subrayó Saguier.

Santiago Peña y su “identidad colorada”

El dirigente liberal opinó también sobre declaraciones brindadas esta semana por el presidente Santiago Peña durante el festejo por el aniversario del Partido Colorado, donde el mandatario se jactó de tener “identidad colorada” a pesar de que proviene de una familia liberal y él mismo estaba afiliado al Partido Liberal antes de pasarse la ANR al ser designado ministro de Hacienda durante el gobierno del expresidente Cartes.

“Uno puede cambiar de partido (...), pero buscando algo mejor, no en la búsqueda de aprovecharse personalmente”, dijo. “Santi se afilió (a la ANR) por el cargo de ministro de Hacienda, le pusieron el pañuelo en plena convención del Partido Colorado”.

Opinó que, “desde el punto de vista político”, la migración de Peña al Partido Colorado y la forma en que se efectivizó, con el muy publicitado acto en el que Cartes le puso el pañuelo colorado en el cuello, “es un pésimo ejemplo”.

¿Efraín Alegre quiere volver al ruedo?

Finalmente, a Saguier se le consultó sobre rumores que indican que Efraín Alegre, expresidente del Partido Liberal y tres veces candidato a la Presidencia de la República, planea volver al ruedo político y postularse para pugnar por un cargo parlamentario en las elecciones generales de 2028.

Saguier dijo haber oído esos rumores “muy de paso” y opinó que Alegre “tiene todo el derecho del mundo si quiere retomar sus actividades políticas”, aunque señaló que “ya tuvo bastantes oportunidades” de liderar el Partido Liberal.