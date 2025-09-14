Filtración de audios: Ovelar pide investigación y defiende su honorabilidad

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar volvió a pronunciarse sobre los supuestos audios filtrados en los que, presuntamente, la senadora Norma Aquino, conocida como “Yamy Nal”, menciona una repartija de una donación de Taiwán de US$ 8.000.000. En esas grabaciones, que circularon en redes sociales, aparecen como supuestos beneficiarios el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, la legisladores Lizarella Valiente y el propio Ovelar.

Ovelar reconoció que su primera reacción fue “visceral”, al sentirse directamente afectado en su honorabilidad y capital político.

“Yo soy un hombre falible, con defectos, pero jamás la Contraloría General de la República detectó una sola inconsistencia en mi gestión pública. Mi capital es mi conducta transparente y no ser un hombre enamorado del dinero”, afirmó.

Lea más: Beto Ovelar exige a Yamy Nal rectificarse tras audios que lo vinculan a él y a otros cartistas con una presunta repartija de US$ 8 millones

Investigar la autenticidad de los audios

El senador sostuvo que corresponde investigar la autenticidad de los audios, ya que existen “mecanismos muy eficientes” para determinar si se trata de grabaciones reales o manipuladas con inteligencia artificial, como alega Aquino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Mi intuición me dice que podría ser una conversación real, pero lo que se dice allí son barbaridades que no tienen consistencia, como hablar de un millón de dólares por ascensor. Eso es una ignorancia total”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ovelar advirtió que, de comprobarse la veracidad de las grabaciones, exigirá rectificaciones públicas, al considerar que la sola mención daña la reputación de los legisladores. También resaltó que los señalamientos afectan especialmente al titular del Senado, Basilio Núñez, de quien destacó su crecimiento político y liderazgo nacional.

Lea más: Escándalos sacuden y embretan al cartismo a dar respuesta a la ciudadanía

No es un asunto menor

Finalmente, el legislador remarcó que la polémica no es un asunto menor, ya que preside la Comisión Bicameral de Presupuesto, responsable de conducir el estudio del plan de gastos del Estado.

“Esa tarea exige autoridad moral. Y si al conductor del Presupuesto General de la Nación le atribuyen este tipo de barbaridades, me resta toda autoridad. De ser cierto, yo tendría que renunciar como mínimo a la presidencia”, sentenció.