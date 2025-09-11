Supuestos audios de “Yamy Nal” y “Chaqueñito” revelan compra de votos y negociados en Senado

En audios que se dieron a conocer, se escucha a quienes presuntamente serían Javier Vera, alias Chaqueñito, y Norma Aquino, más conocida como Yamy Nal, ambos senadores que ingresaron por el Partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas, pero que apenas asumieron se pasaron a filas de Honor Colorado, de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En los audios se escucha a quienes serían estas dos personas hablar sobre negociaciones de cargos y de alquiler de vehículos con Itaipú, además de que quien sería Chaqueñito afirma que sus votos valen US$ 20.000. También hablan de un supuesto negociado con una donación de Taiwán para el mantenimiento del edificio del Congreso Nacional y la adquisición de ascensores para la Cámara de Senadores, lo que hoy periodistas consultaron al presidente del Congreso “Bachi” Núñez.

“La cooperación de Taiwán que conseguimos en nuestro viaje es de US$ 8 millones, que hasta el momento no fue pagado ninguna reparación al Congreso (sic). Ustedes pueden ver que hay un llamado en una primera etapa, va a ser US$ 3 millones para todo el sistema de redes del Congreso. Aclarar también que como presidente del Congreso yo no soy ordenador de gastos de esos US$ 8 millones”, aseguró Núñez.

En uno de los audios que se atribuye a la senadora tránsfuga Yami Nal pide su “tañarandy”. “US$ 8 millones que ni máximo un millón de dólares va a salir ese ascensor, el otro US$ 7 (millones) se va a distribuir entre Lizzarella, Nano, Beto Ovelar, Bachi, todos los cuates, entre cuatro, cinco, pero yo soy la mala, yo soy la revolucionaria (sic)”, dice esta persona en el audio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Senado aprueba ley antidescuento de pagarés y crea nueva agencia antidopaje

Bachi prioriza aniversario de la ANR

Al presidente del Senado le insistieron sobre los audios, los cuales aseguró desconocer, e incluso ante la gravedad de los hechos, al consultarle si es que realizarán una investigación interna, respondió que no, porque eso corresponde al Poder Judicial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso, al consultarle sobre una posible investigación a sus colegas o si consultarán a los mismos sobre los audios, se desentendió al priorizar el aniversario de la ANR.

“Oportunamente, después de pasar hoy por todas las seccionales que puedo, porque fui presidente de seccionales, entonces yo creo que el lunes por ahí voy a estar hablando. Yo estoy en modo aniversario del partido”, respondió. Además, reconoció que este tipo de audios dañan al Poder Legislativo.

La nueva donación del Gobierno de Taiwán para el mantenimiento del edificio del Congreso Nacional será de US$ 8 millones. De acuerdo a lo expuesto por el propio Núñez, lo primero que realizarán será la renovación de los ascensores.

Sin embargo, al consultarle sobre la supuesta repartija mencionada en los audios, dijo que él no será el ordenador de gastos de ese presupuesto.

Lea más: En Senado, piden sanción para fiscal Juan Benítez por caso de feminicidio

En uno de los audios que se atribuye a quien presuntamente sería Yami Nal, dicen lo siguiente:

“Yo ahora me planté, porque no puede ser que no cobremos nuestro tañarandy y ahí me pusieron, le reenvié también. Con esa ya me van a dar una solución porque tienen miedo de que yo me queje pues, y en el pleno lo que tienen miedo es que yo diga y viste que Bachi tomó en doble sentido lo que yo dije, lo de la plata de, o sea, no sé cuántos millones de dólares donó Taiwán y eso ni mil millones de dólares no va a salir, a dar. Imaginate, se van a repartir entre seis los otros, pedir ahí van a pagar la cuenta de Nenecho que robó toda la comuna, los cuidados, a mí eso hoy me enfureció, porque ocho millones de dólares gua’u ellos creen que yo no sé, y yo cuando dije eso, se quedaron mudos toditos” (sic), de acuerdo a lo difundido por 780 AM.