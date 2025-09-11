Beto Ovelar exige a Yami Nal rectificarse tras audios que lo vinculan a él y a otros cartistas con una presunta repartija de US$ 8 millones

En los presuntos audios filtrados, se escucha aparentemente a la senadora Norma Aquino, alias Yami Nal, sobre un reparto irregular de fondos millonarios, mencionando directamente a Basilio “Bachi” Núñez (presidente del Senado), Lizarella Valiente y Silvio “Beto” Ovelar, como beneficiarios de una supuesta “repartija” de US$ 8 millones de una donación de Taiwán.

Uno de los fragmentos hace referencia a un supuesto proyecto de ascensores que costarían apenas US$ 1 millón, y que el resto del dinero “se repartiría” entre los “cuate” como la senadora habría calificado en un supuesto audio. También se alude a una supuesta compra de votos y distribución de cargos entre los sectores oficialistas en el que se le escucha, aparentemente, al senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC).

Consultado al respecto, el senador Ovelar aseguró en una entrevista a la Radio 780 AM que de ser cierto el audio es “extremadamente grave” por muchas cuestiones. En primer lugar, habló del “manejo fantasioso de los números” que señala la senadora en el audio, ya que, según dijo, ningun kindergarden puede imaginarse que un ascensor cueste US$ 1 millón.

“No sé a qué 8 millones de dólares hace referencia porque yo no he visto, yo manejo el Presupuesto General de Gastos de la Nación, como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y presidente de la bicameral y no están contemplados ni por aproximación, absolutamente nada de eso para la ejecución de obras”, dijo el senador.

Mencionó que, si bien ha habido cambios de dos ascensores, los números son muy por debajo de lo que menciona la senadora. “Pero, aparte, esta irresponsabilidad y esta manera de exteriorizar opiniones es sumamente grave”, cuestionó.

Tras escuchar un segundo audio, el senador dijo que le pareció la voz de su colega. “No tengo ninguna duda. Yo sé sencillamente y reconozco mi desconocimiento en ignorancia en materia tecnología. Yo soy un hombre que vive todavía...soy un semi-sapien en materia digital”, dijo.

Me indigna y molesta, dice Ovelar sobre los audios filtrados

Sin embargo, afirmó que lo que escuchó de los audios es “gravísimo”, “porque se toma de una manera absolutamente fantasiosa e irresponsable, y porque la acusaciones van dirigidas a colegas de una manera muy alegre y yo creo que el presidente del Congreso, quien es el afectado en primer lugar, si a mí me indigna y me molesta, no quiero ni imaginarme cómo lo tomará Bachi”, señaló.

Indicó que él es un hombre falible, “con 200 mil defectos”, que comete muchos errores, pero que a él no le van a endilgar en ningún acto irregular. Se jactó de presentar su declaración jurada de bienes y rentas en tiempo y forma y con actualizaciones ante la Contraloría y las instituciones para que hagan la trazabilidad de su patrimonio. “No me complico en ningún acto irregular y la sola mención me molesta enormemente”, señaló.

"Yo le voy a exigir al compañero Bachi que, a partir de esta divulgación de este material, se haga los procedimientos correspondientes. Porque no te pueden atribuir barbaridades como esta, porque esta es una barbaridad. Hay gente que no tiene ni la más puta idea de lo que significa el manejo presupuestario... entonces, a mí me molesta enormemente", enfatizó.

Ovelar exige rectificación de su colega porque él manejará el PGN

Al escuchar el audio donde le menciona entre los beneficiados, Ovelar calificó de “loca” a la legisladora y señaló que la donación de Taiwán fue ejecutada. Cuestionó las declaraciones de su colega y reiteró que le indigna y molesta enormemente.

“Ella tiene que rectificarse. Tiene que aclarar esto, esto es muy grave. Esto es gravísimo. Quiero que te pongas en mi lugar, yo soy un tipo que va a manejar 18.600 millones de dólares. Voy a ser... soy el presidente de la comisión. Y que atribuyan de que vos estás en algún tipo de negociación y te toca una parte de una donación. Es gravísimo”, cuestionó, al resaltar de nuevo que exigirá la rectificación de la legisladora, como corresponde.