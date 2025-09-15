CDE: Más de 120.000 afiliados de ANR habilitados y usarán papeletas en blanco y negro

El titular del órgano electoral interno del Partido Colorado informó que están “culminando con éxito” la primera etapa que tiene que ver con las inscripciones de movimientos y precandidaturas.
Esto con miras a que la ANR elija a su candidato a intendente de Ciudad del Este, buscando recuperar el poder municipal y culminar el periodo 2021-2026, tras la destitución del opositor Miguel Prieto (Yo Creo) en una operación ordenada por el cartismo.
Aunque no lo mencionó, el candidato cantado y de consenso entre cartistas y disidentes es el exgobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken (Lista 10). Los demás aspirantes son: Rubén Azcona (Lista 7) e Ygnacio Flores “León Karê” (Lista 4).
”Tenemos un total de tres precandidaturas presentadas en tiempo y forma, las cuales van a ser aprobadas en la próxima sesión del Tribunal Electoral Partidario, que se dará este miércoles 17 de septiembre, y a partir de ahí, pasar a la segunda macroetapa, digamos, del proceso electoral, que tiene que ver ya con la organización de las elecciones”, señaló.
Más de 120.000 electores
Brizuela agregó que se usarán boletines de votos que serán en blanco y negro por una cuestión de ahorro de costos.
En cuanto a las cifras de afiliados habilitados, dijo que tienen un total de 120.624 electores; además están previstos 16 locales de votación, un total de 300 mesas, y una previsión de 400 electores por mesa.
Anunció que también habrá Transmisión de Resultados Preliminares del TSJE el TREP. “Esto con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), quien a través de su director de informática, el licenciado Fausto Von Streber, se están preparando los formularios”, aseveró.
Dijo además que las votaciones están previstas de 07:00 a 16:00, no hasta las 17:00, debido a que consideran que las elecciones fueron imprevistas y generan un gran desgaste.