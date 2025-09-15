CDE: Más de 120.000 afiliados de ANR habilitados y usarán papeletas en blanco y negro

El presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, Santiago Brizuela, informó que la agrupación, tras destituir al intendente opositor Miguel Prieto (Yo Creo), busca recuperar el poder. Informó que más de 120.000 afiliados están habilitados para votar en las internas municipales complementarias de Ciudad del Este el domingo 5 de octubre próximo. Indicó que se tendrán tres precandidatos a intendente; que se votará con papeletas en blanco y negro y de extenderá desde las 07:00 hasta las 16:00 horas.