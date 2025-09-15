Política

CDE: Más de 120.000 afiliados de ANR habilitados y usarán papeletas en blanco y negro

El presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, Santiago Brizuela, informó que la agrupación, tras destituir al intendente opositor Miguel Prieto (Yo Creo), busca recuperar el poder. Informó que más de 120.000 afiliados están habilitados para votar en las internas municipales complementarias de Ciudad del Este el domingo 5 de octubre próximo. Indicó que se tendrán tres precandidatos a intendente; que se votará con papeletas en blanco y negro y de extenderá desde las 07:00 hasta las 16:00 horas.

15 de septiembre de 2025 - 16:58
El Presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, Santiago Brizuela,

El titular del órgano electoral interno del Partido Colorado informó que están “culminando con éxito” la primera etapa que tiene que ver con las inscripciones de movimientos y precandidaturas.

Esto con miras a que la ANR elija a su candidato a intendente de Ciudad del Este, buscando recuperar el poder municipal y culminar el periodo 2021-2026, tras la destitución del opositor Miguel Prieto (Yo Creo) en una operación ordenada por el cartismo.

Aunque no lo mencionó, el candidato cantado y de consenso entre cartistas y disidentes es el exgobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken (Lista 10). Los demás aspirantes son: Rubén Azcona (Lista 7) e Ygnacio Flores “León Karê” (Lista 4).

”Tenemos un total de tres precandidaturas presentadas en tiempo y forma, las cuales van a ser aprobadas en la próxima sesión del Tribunal Electoral Partidario, que se dará este miércoles 17 de septiembre, y a partir de ahí, pasar a la segunda macroetapa, digamos, del proceso electoral, que tiene que ver ya con la organización de las elecciones”, señaló.

canddiatos
El candidato de Concordia Colorada es Roberto González Vaesken (Lista 10). Por otro lado están Rubén Azcona (Lista 7) e Ygnacio Flores “León Karê” (Lista 4).

Más de 120.000 electores

Brizuela agregó que se usarán boletines de votos que serán en blanco y negro por una cuestión de ahorro de costos.

En cuanto a las cifras de afiliados habilitados, dijo que tienen un total de 120.624 electores; además están previstos 16 locales de votación, un total de 300 mesas, y una previsión de 400 electores por mesa.

Anunció que también habrá Transmisión de Resultados Preliminares del TSJE el TREP. “Esto con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), quien a través de su director de informática, el licenciado Fausto Von Streber, se están preparando los formularios”, aseveró.

Dijo además que las votaciones están previstas de 07:00 a 16:00, no hasta las 17:00, debido a que consideran que las elecciones fueron imprevistas y generan un gran desgaste.

