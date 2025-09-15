Comisión recomienda aprobación a ley de concesión de servicio de telecomunicaciones a Copaco

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, emitió un dictamen que recomienda aprobar la ley con la que se concretaría la concesión de servicios básicos de telecomunicaciones entre la Conatel y Copaco.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Miembros del bloque asesor recibieron al titular de Copaco, Óscar Stark, quien señaló que el proyecto busca garantizar la continuidad en la prestación de servicios básicos de telecomunicaciones en el país, manteniendo el marco regulatorio establecido y las obligaciones que corresponden al concesionario.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo aseguró que fue evaluada de forma positiva la solicitud de renovación de contrato de concesión presentada por la Copaco a la Conatel, teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, y la presentación de documentaciones cumpliendo con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos.

Concesión de telecomunicaciones a Copaco

El diputado Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú), titular de la Comisión de Obras, expresó que dicho contrato, a renovarse luego de 20 años, servirá a la Copaco para contar con alternativas y dar mayor cobertura del servicio que ofrece a la ciudadanía.

“Hay comunidades indígenas que todavía no cuentan con este servicio, por lo que tanto con esta nueva firma de contrato se comprometen a expandir la cobertura a 13 comunidades indígenas, con 31 centrales que van a beneficiar prácticamente a 400 instituciones públicas”, indicó el legislador.

El Ejecutivo argumentó que la renovación es indispensable para que Copaco continúe prestando los servicios de telecomunicaciones “amparado por un título habilitante”.

Destacó que Conatel verificó el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la legislación vigente y recomendó proceder con la renovación.

Ley vigente

La normativa vigente establece que las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones requieren aprobación del Congreso Nacional.

La iniciativa figura en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana martes en Cámara de Diputados.