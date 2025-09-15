PLRA: sector disidente anuncia recurso judicial para exigir internas en Ciudad del Este

Las elecciones municipales extraordinarias para elegir al reemplazante del intendente destituido Miguel Prieto (YoCreo) tienen dividido al Partido Liberal en Ciudad del Este, debido a que las autoridades del PLRA decidieron apoyar la candidatura del movimiento YoCreo, renunciando a la posibilidad de disputar el cargo.

Durante el lanzamiento de la precandidatura de Daniel Pereira Mujica (YoCreo), una importante comitiva de liberales, encabezada por el propio presidente del partido, Hugo Fleitas, participó del acto en señal de apoyo.

Como el Directorio del PLRA no convocó a internas para elegir a un candidato, el líder del Movimiento Resistencia Liberal en Ciudad del Este, Iván Airaldi, presentó dos notas dirigidas al presidente del partido y al presidente del Tribunal Electoral Independiente solicitando el llamado a elecciones internas partidarias, pero no obtuvo respuestas.

Ante esa situación, Airaldi anunció que recurrirán a los estrados judiciales. “Ante la falta de respuesta a las notas, vamos a presentar un recurso de amparo de urgencia al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para que obligue a convocar las elecciones en Ciudad del Este”, afirmó.

El TSJE había emitido la resolución N° 81/2025, por la cual se convoca a elección de intendente municipal del distrito de Ciudad del Este, fijando el domingo 9 de noviembre de 2025 para el sufragio. Las elecciones partidarias internas de las organizaciones políticas se realizarán en forma simultánea el domingo 5 de octubre de 2025.

El juramento y toma de posesión del cargo se realizará el 18 de noviembre de 2025, conforme al Cronograma Electoral.

Se utilizarán papeletas

Por otra parte, el TSJE informó que se emplearán papeletas de votación, tanto en las internas simultáneas como en la elección de intendente.

En estas elecciones están habilitados para votar los ciudadanos paraguayos y extranjeros radicados en el país, mayores de 18 años, inscriptos en el Registro Cívico Permanente (RCP) de Ciudad del Este.

La Dirección de Derechos Humanos de la Justicia Electoral anunció que será implementado el Voto Accesible, en sus modalidades “Voto en Casa” y “Voto en Mesa Accesible”, con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio de las personas con discapacidad.