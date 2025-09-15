Yamy Nal y Chaqueñito: Presentan denuncia ante Fiscalía

En el documento presentado ante el fiscal General Emiliano Fernández se describe la conversación que se dio, aparentemente, entre los senadores cartistas; Norma Aquino “Yamy Nal” y Javier Vera “Chaqueñito”.

Indican que los tres audios filtrados denotan un sinnúmero de irregularidades, que constituyen indicios serios de la comisión de hechos punibles de corrupción pública que nacen en el Senado y se extienden a otras instituciones, como sería el caso de la Itaipú Binacional.

Los senadores opositores sospechan que todo estos indicios de corrupción cuenta con el aval o por lo menos con el mínimo apoyo del vicepresidente Pedro Alliana (ANR-HC), a quien se nombra como una persona con “quien se debe estar bien”.

Además de la conversación filtrada entre Norma Aquino y Javier Vera, se desprende también la comprobación de la mercantilización de los votos en el Congreso, considerando que en esto audios se habla de que los votos tienen precio, pagados y cotizados de distintas formas.

En la conversación, se habla de la donación de USD 8 millones de parte de Taiwán que había sido anunciada tiempo atrás para la reparación de los ascensores de la sede del Poder Legislativo y, a la fecha, se desconoce la forma en que se utilizaría.

Los posibles hechos punibles

En caso del precio de los votos de los legisladores que se escucha en los audios, podría catalogarse como soborno de parte de quien ofrece, y cohecho pasivo de quien pide o recibe. Se escucha decir, de parte apartemente de Chaqueñito: “Nuestros votos valen US$ 20.000″.

Además, se habla de un eventual hecho punible de Enriquecimiento Ilícito debido a que se escucha en los audios que se le construyó una mansión a una tercera parlamentaria y alquilo vehículos a otro. Se escucha decir que a “Zeneida se le construyó para su mansión”, y la misma sería Zenaida Delgado, senadora que tiene ese nombre.

También se podría dar la comisión del hecho punible de Tráfico de Influencias, en cuanto a la obtención de cargos en instituciones públicas, u otros beneficios o favores, a cambio de los votos emitidos.

En el documento presentado, se pide al Ministerio Público requerir a la Itaipú Binacional la documentación correspondiente sobre las visitas realizadas por el senador Javier Vera, debiendo interiorizarse en la investigación de todas las designaciones realizadas por dicha entidad en estos últimos dos años.

Asimismo, el estado de la cooperación internacional con la República de Taiwan, y la aplicación de los fondos de USD 8 millones, anunciados por el Presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), para la reparación de los ascensores del edificio del Congreso.

La denuncia fue firmada por los senadores; Eduardo Nakayama (Liberal), José Oviedo (YoCreo), Ignacio Iramain (Independiente), Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (FG), Celeste Amarilla(PLRA) y Yolanda Paredes(CN).