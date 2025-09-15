HC perdonará a Yamy Nal porque teme a su chantaje

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, junto con la bancada de Honor Colorado recibirán hoy a las 10:30, luego de la reunión de la mesa directiva a los neocartistas: la senadora Norma Aquino alias Yamy Nal y al senador Javier “Chaqueñito” Vera para que expliquen sus dichos en un supuesto audio filtrado que devela un esquema de corrupción en el Congreso.

Los polémicos audios develan la repartija de una donación de US$ 8 millones de Taiwán entre los cartistas: Núñez, Silvio “Beto” Ovelar, Lizarella Valiente y Juan Carlos “Nano” Galaverna. Asimismo, pedidos de cargos en la Itaipú Binacional, alquiler de vehículos a la entidad y la compra de votos por US$ 20 mil.

De entre los senadores citados que se vieron afectados por los audios se menciona al senador “Beto” Ovelar, quien manifestó que correspondía la pérdida de investidura para su colega incluso dudó que los audios sean producto de la inteligencia artificial.

La senadora Valiente no descartó presentar acciones judiciales en caso de comprobarse la veracidad de los audios. Ambos legisladores oficialistas citados exigieron a su colega rectificarse en sus dichos.

En tanto que Núñez intentó poner paños fríos y dijo que ese día estaba en “modo aniversario” en alusión a los festejos por el día del Partido Colorado. También dijo que iba a conversar con el embajador de Taiwán, José Han, para luego explicar el manejo que se le da a una cooperación taiwanesa.

Ayer, la senadora Aquino utilizó su cuenta en “X” y en uno de sus posteos dijo: “Yo puedo salir si se me hace un debido proceso y comprueban todo lo que me atribuyen, pero detrás mío les aseguro que también muchos por cosas muchos peores los que más despotrican quizás son lastimosamente mucho peores (los pseudos democráticos) (...)”, dijo.

Sus dichos también son dirigidos a la bancada del cartismo que finalmente tendrá la última palabra sobre su permanencia o no, aunque el sector apunta a salvar una vez más a sus satélites como ya lo hicieron con la liberocartista Noelia Cabrera. Ahora por segunda vez salvarán a “Chaqueñito”.