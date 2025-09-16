Anuncian sesión extra para expulsar a Yamy Nal y suspender por 60 días a Chaqueñito por escandalosos audios

En la sesión extraordinaria de la fecha, prevista para las 14:00, figura el pedido de pérdida de investidura de la senadora Norma Aquino alias Yamy Nal y el pedido de suspensión por 60 días sin goce de sueldo del senador Javier “Chaqueñito” Vera, ambos del cartismo.

El anuncio fue dado a conocer por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez y el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase.

Mientras la oposición se mantiene en alerta ante la supuesta intención del cartismo de también promover las expulsiones de los opositores Celeste Amarilla (PLRA), Ever Villalba (PLRA) y de la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

Lea más: Calé pide sanciones “drásticas” contra Yamy Nal, más allá de su expulsión de Honor Colorado

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayer, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, vicelíder de la bancada cartista dejó en el tintero la posibilidad de también promover los pedidos de expulsiones de tres senadores, aunque no se animó a citar de quienes se trataba. Sin embargo, luego dijo que estaba enfocado solo en el caso de Yamy Nal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los legisladores cartistas serían castigados por polémicos audios filtrados en los que se devela la repartija de una donación de la República de Taiwán, la cual ascendería a US$ 8.000.000, negocios a cambio de votos o posiciones políticas respecto a temas debatidos en el Congreso y/o aprobación de proyectos de legislativos peticiones de bienes y cargos en entidades binacionales como Itaipú, por favores realizados por los senadores sindicados a otros actores políticos.

El líder de la bancada cartista Natalicio Chase anunció que la decisión fue tomada por la bancada cartista y la bancada que “trabaja con ellos” en alusión a la liberocartista, además del senador Ramón Retamozo (ANR).

Genera una pérdida de credibilidad

“No podemos permitir la deslegitimización del Congreso Nacional, así como la pérdida de credibilidad que ocasiona un acto como este que hace que existan dudas sobre todo por el uso de fondo que ni siquiera van a ser manejados y van a estar asignados al Congreso, que generan una pérdida de imagen para los citados y para todos los senadores en general, ante esa situación hemos decidido llevar adelante la pérdida de investidura de la senadora Norma Aquino”, dijo el senador.

En el caso de Javier Vera dijo que aplicarán una suspensión por 60 días sin goce de sueldo. Indicó que a diferencia de Yamy Nal, para promover una pérdida de investidura no están dadas las circunstancias y afirmó que en la sesión de la tarde darán a conocer los argumentos.

Indicó que el “pecado de la senadora es la falta de criterio en evaluar la situación y no solamente por nombrar a los senadores, si no por comprometer la transparencia y credibilidad del Senado”, enfatizó.

Lea más: Yamy Nal ahora admite que audios son reales, días después de afirmar que fueron hechos con IA

Indicó que lo que “corresponde” es que asuma el suplente de Cruzada Nacional.

Chase dijo que no tendrán en cuenta el libelo acusatorio del bloque democrático porque no han reunido las 11 firmas. También dijo que se van a tener en cuenta el reglamento vigente. Sin embargo, dio a entender que utilizarán la mayoría simple para expulsar a su colega, al igual que lo hicieron con la ex senadora Kattya González (independiente).