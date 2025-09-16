Directivo de ueno figura ligado a dos firmas en pugna por máquinas de voto

Tras la cancelación del llamado a licitación para la adquisición de máquinas de votación electrónica (ID 460.034), salen a luz varios nombres de alto nivel ligados al círculo de amistades de Santiago Peña.

Representantes de dos de las tres empresas oferentes en el llamado, como el Consorcio Comitia-MSA, de origen argentino, y Miru Systems, empresa coreana, presentaron apoderados vinculados a socios del estudio jurídico Gross Brown.

Sospechosos nexos

Según documentos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Eduardo Gross Brown Costa, socio principal de este estudio, también es director suplente y accionista de ueno bank y su filial en Luxemburgo, U Holding S.a.r.l.

Nexos con Comitia-MSA

Pablo Debuchy fue nombrado representante del consorcio en junio. Además, en contacto con ABC, confirmó que su estudio asesora al Grupo Vázquez.

Anteriormente, Debuchy se desempeñó como síndico titular de ueno bank y del Grupo Vázquez hasta el cambio de gobierno, aunque ya no ejerce funciones en el grupo empresarial.

Por su parte, Franco Boccia es abogado asociado del Estudio Gross Brown y representó a MSA-Comitia en una audiencia informativa en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el 30 de julio.

Boccia es hijo de Franklin Boccia, quien preside ueno Seguros SA, y es hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla.

Un detalle crucial es que ueno bank aprobó una línea de crédito de US$ 14.100.000 a favor de Comitia Paraguay SA, destinada específicamente para su participación en el llamado pasado.

Nexo con Miru Systems

La otra empresa descalificada del llamado, Miru Systems, tiene como representante a Cynthia Leite.

Leite ocupó varios cargos de confianza en la DNCP durante la administración de Santiago Jure, quien fue su jefe directo.

A la fecha, Jure es socio del estudio jurídico Gross Brown.

En su momento, Jure estuvo involucrado en la tramitación de la naturalización de Darío Messer, considerado el “amigo del alma” de Horacio Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

A poco de la victoria de Peña en 2023, Leite integró el equipo de transición presidencial. Además, desde febrero de 2024, se desempeña como asesora externa del Instituto de Previsión Social (IPS), con un salario mensual de G. 18.000.000.

Tras llamado fallido, buscan alquilar

Tras la cancelación de la licitación para la compra, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) optará por el arrendamiento de máquinas de votación para los comicios municipales de 2026. Este proceso abarcará tanto las internas de junio como las elecciones municipales de octubre de 2026, con un presupuesto estimado de alrededor de US$ 30 millones. Desde ABC realizamos varias llamadas telefónicas a los señores Eduardo Gross Brown (línea con terminación 014) y Santiago Jure (línea con terminación 259) buscando conocer sus versiones, sin obtener retorno alguno.