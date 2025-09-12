TSJE avanza con el alquiler de máquinas de votación

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) procederá al alquiler de máquinas de votación para los comicios internos y municipales del próximo año, tras la cancelación de la licitación para la compra.

El ministro del TSJE, Jorge Bogarín, afirmó que “estamos confiados que lo vamos a poder” con relación a concretar el alquiler de las máquinas de votación.

“Confiamos en que este proceso será más rápido y efectivo”, resaltó, aunque no descartó que pueda haber llamados y presiones políticas para cancelar el proceso, como ocurrió con la licitación anterior para la compra de las máquinas.

Licitación para alquiler de máquinas de votación

Sobre el proceso de alquiler, Bogarín explicó que actualmente se encuentran en la etapa de establecer el precio referencial. Además, confirmó que se contará con US$ 30 millones de presupuesto para esta iniciativa.

La licitación se llevará a cabo mediante la figura de arrendamiento por vía de excepción, con el objetivo de acortar los plazos, según explicó el ministro. Aclaró que no se trata de una contratación directa, sino de un llamado a licitación nacional e internacional.

Precisó que el pliego de bases y condiciones será entregado la próxima semana a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que estará a cargo de realizar el llamado a licitación para los oferentes.

El ministro del TSJE, finalmente, reafirmó que “estamos encaminados para tener esas máquinas de votación tal cual lo establece la ley”.