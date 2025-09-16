El paso a paso de la pérdida de investidura de un parlamentario en Paraguay

El citado artículo constitucional establece las causales para la pérdida de investidura de los legisladores. Refiere que los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas:

la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.

No obstante cada Cámara tiene la posibilidad de reglamentar el procedimiento, por lo que normalmente se impone lo que establece la mayoría coyuntural ya sea en Senado o Diputados respectivamente.

La Cámara de Senadores es la única que Reglamentó el artículo 201 en diciembre de 2023, pero ellos mismos desconocieron dicha norma posteriormente con la expulsión de Kattya González (Independiente).

¿Cómo se inicia el proceso de pérdida de investidura?

El proceso comienza con una solicitud formal que debe cumplir con requisitos específicos para ser considerada.

Iniciativa: La solicitud para la pérdida de investidura debe ser presentada por, al menos, una cuarta parte del total de miembros de la Cámara a la que pertenece el legislador: 11 en el caso del Senado y 20, en Diputados. Motivación y pruebas: La petición -en teoría- debe expresar de manera clara y taxativa los motivos que la fundamentan, además de incluir las pruebas correspondientes que sustenten la acusación.

Procedimiento parlamentario

Una vez presentada la solicitud, se inicia una serie de acciones, que culminan con la decisión final del pleno de la Cámara respectiva.

Ingreso y traslado: Tras verificar que la solicitud cumple con los requisitos, se da ingreso formal al pedido y se traslada la documentación al legislador afectado, quien es notificado del proceso. Sesión extraordinaria: El presidente de la Cámara respectiva debe convocar a una sesión extraordinaria en un plazo no mayor a ocho días a partir de la presentación de la solicitud. Descargo y defensa: Durante dicha sesión, el parlamentario acusado tiene la oportunidad de realizar su descargo ante el pleno. Puede presentar sus propias pruebas, impugnar o rebatir las acusaciones presentadas en su contra. Votación y resolución: En la misma sesión, el pleno de la Cámara resuelve el pedido. Para que la pérdida de investidura sea aprobada, se requiere la mayoría simple de votos (la mitad más uno de los presentes), ya que al no establecer una mayoría especial el Artículo 185 de la Constitución, se considera la mayoría simpe como válida. La decisión se pronuncia a través de una resolución, que puede hacer lugar o no a la solicitud. Sin embargo, el Senado -con mayoría cartista y aliados- elevó mediante un Reglamento Interno a 30 (mayoría absoluta de dos tercios) la cantidad de votos requeridos para expulsar a un legislador, aunque ese requisito ellos mismos lo incumplieron con la salida de la senadora Kattya González (entonces del Partido Encuentro Nacional) el 14 de febrero de 2024, a quien expulsaron por 23 votos (mayoría absoluta).

Efectos de la pérdida de investidura

En caso de que el pleno de la Cámara apruebe la pérdida de investidura, el efecto es inmediato y definitivo para el legislador.