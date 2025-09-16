“Los Sobres del Poder” reflejan el abuso de autoridad en su máxima expresión, afirma diputado

El diputado Mauricio Espínola utilizó su red social X para referirse a la denuncia de actos de corrupción y de violaciones a los derechos constitucionales que involucran al presidente de la República, Santiago Peña.

“La investigación Los Sobres del Poder revela un atentado directo contra el corazón de la democracia”, posteó de inicio el legislador.

Seguido agregó: “Si en la residencia presidencial, trabajadores son forzados a declarar en su contra, sin abogados, bajo la presión de militares, en una auténtica cacería de brujas llevada adelante para encontrar un supuesto dinero negro del Presidente, ¿qué más podemos esperar?“.

“Este caso refleja el abuso de poder en su máxima expresión. Este caso merece que las instituciones concentren todos sus esfuerzos en proteger a las víctimas y juzgar a los responsables de los delitos cometidos”.

Para finalizar, manifestó: “Seguramente se vienen intentos de cortinas de humo, represalias contra adversarios mediante la manipulación de la justicia y nuevas maniobras para distraer la atención”.